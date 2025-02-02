Испания02 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:36
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ВИДЕО. В борьбе за выживание. Валенсия взяла три очка в матче с Сельтой
«Валенсия» с 19 очками идет на предпоследнем, 19-м месте.
02 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:36
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В матче 22-го тура испанской Ла Лиги Валенсия» дома победила «Сельту» (2:1).
Победу хозяевам принесли голы Луиса Риохи (44 мин) и Хави Герры (68 мин). Единственный мяч у гостей забил Пабло Дуран (65 мин).
«Валенсия» (19 очков) идет на предпоследнем, 19-м месте. «Сельта» (25 пунктов) находится на 13-й позиции
Ла Лига. 22-й тур. 02 февраля
Валенсия – Сельта – 2:1
Голы: Луис Риоха, 44, Хави Герра, 68 – Пабло Дуран, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Герра (Валенсия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Дуран (Сельта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Риоха (Валенсия).
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