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Чемпионат Испании
Валенсия
02.02.2025 17:15 – FT 2 : 1
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:36
8
0

ВИДЕО. В борьбе за выживание. Валенсия взяла три очка в матче с Сельтой

«Валенсия» с 19 очками идет на предпоследнем, 19-м месте.

02 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:36
8
0
ВИДЕО. В борьбе за выживание. Валенсия взяла три очка в матче с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура испанской Ла Лиги Валенсия» дома победила «Сельту» (2:1).

Победу хозяевам принесли голы Луиса Риохи (44 мин) и Хави Герры (68 мин). Единственный мяч у гостей забил Пабло Дуран (65 мин).

«Валенсия» (19 очков) идет на предпоследнем, 19-м месте. «Сельта» (25 пунктов) находится на 13-й позиции

Ла Лига. 22-й тур. 02 февраля

Валенсия – Сельта – 2:1

Голы: Луис Риоха, 44, Хави Герра, 68 – Пабло Дуран, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Герра (Валенсия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Дуран (Сельта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Риоха (Валенсия).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия Сельта видео голов и обзор Луис Риоха
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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