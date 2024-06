Месси признался, в каком клубе завершит карьеру

36-летний легендарный аргентинский форвард Лионель Месси заявил, что американский «Интер Майами» – его последняя команда в профессиональной карьере:

«Интер Майами станет моим последним клубом в карьере. С сегодняшнего дня это будет мой последний клуб.

Я люблю играть в футбол. Я наслаждаюсь игрой гораздо больше, потому что осознаю, что с каждым матчем у меня остается все меньше и меньше времени», – цитирует Лео ESPN.

В начале июня 2024 года Лионелю покорилось уникальное достижение. Аргентинский футболист совершил 25 голевых действий в текущем сезоне МЛС. Ему понадобилось всего 12 матчей, что является абсолютным рекордом лиги.

Легендарный Лионель является восьмикратным обладателем Золотого мяча.

За свою карьеру Месси, помимо «Интер Майами», также защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ».

Месси вместе с Аргентиной сыграет на Копа Америка 2024, которое пройдет с 21 июня по 15 июля в США. Несколькими днями ранее Лео и Ко минимально одолели Эквадор в товарищеском поединке.

