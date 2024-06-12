Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси признался, в каком клубе завершит карьеру
Major League Soccer
12 июня 2024, 21:29 |
2032
0

Месси признался, в каком клубе завершит карьеру

Лео заявил, что «Интер Майами» – его последняя команда

12 июня 2024, 21:29 |
2032
0
Месси признался, в каком клубе завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

36-летний легендарный аргентинский форвард Лионель Месси заявил, что американский «Интер Майами» – его последняя команда в профессиональной карьере:

«Интер Майами станет моим последним клубом в карьере. С сегодняшнего дня это будет мой последний клуб.

Я люблю играть в футбол. Я наслаждаюсь игрой гораздо больше, потому что осознаю, что с каждым матчем у меня остается все меньше и меньше времени», – цитирует Лео ESPN.

В начале июня 2024 года Лионелю покорилось уникальное достижение. Аргентинский футболист совершил 25 голевых действий в текущем сезоне МЛС. Ему понадобилось всего 12 матчей, что является абсолютным рекордом лиги.

Легендарный Лионель является восьмикратным обладателем Золотого мяча.

За свою карьеру Месси, помимо «Интер Майами», также защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ».

Месси вместе с Аргентиной сыграет на Копа Америка 2024, которое пройдет с 21 июня по 15 июля в США. Несколькими днями ранее Лео и Ко минимально одолели Эквадор в товарищеском поединке.

По теме:
ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок
Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Лионель Месси Интер Майами Барселона завершение карьеры сборная Аргентины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
Футбол | 11 июня 2024, 23:47 5
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой

Виталий пообещал восстановиться как можно скорее

ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
Футбол | 12 июня 2024, 21:16 2
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?

Александр раскритиковал защитника сборной Молдовы, который сделал опасный подкат

Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Бокс | 12.06.2024, 12:15
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце
Футбол | 12.06.2024, 16:08
Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце
Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Футбол | 12.06.2024, 13:15
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
11.06.2024, 12:05 2
Бокс
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
11.06.2024, 21:30 12
Футбол
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 10
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 10
Бокс
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
12.06.2024, 07:32 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем