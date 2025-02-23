Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер футболиста Барселоны

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб нацелился на трансфер 21-летнего футболиста, который не особо доволен количеством игровой практики, получаемым в испанском гранде. Руководство «сине-гранатовых» готово рассмотреть продажу игрока.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

В текущем сезоне Пабло Торре провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Барселоны» показал шокирующую травму.