Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер футболиста Барселоны
Пабло Торре привлекает внимание английского клуба
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб нацелился на трансфер 21-летнего футболиста, который не особо доволен количеством игровой практики, получаемым в испанском гранде. Руководство «сине-гранатовых» готово рассмотреть продажу игрока.
В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.
В текущем сезоне Пабло Торре провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что футболист «Барселоны» показал шокирующую травму.
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