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Англия
23 февраля 2025, 21:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:32
1146
0

Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер футболиста Барселоны

Пабло Торре привлекает внимание английского клуба

23 февраля 2025, 21:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:32
1146
0
Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер футболиста Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб нацелился на трансфер 21-летнего футболиста, который не особо доволен количеством игровой практики, получаемым в испанском гранде. Руководство «сине-гранатовых» готово рассмотреть продажу игрока.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

В текущем сезоне Пабло Торре провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Барселоны» показал шокирующую травму.

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Пабло Торре Илья Забарный Борнмут Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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