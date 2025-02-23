Разочарован тренером. Полузащитник Барселоны намерен покинуть клуб

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре хочет покинуть клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника 21-летний фтуболист недоволен главным тренером команді Хансом-Дитером Фликом, который не дает ему достаточное количество игровой практики. Это разочаровало Пабло и он захотел покинуть клуб.

Если в ближайшее время Торре не получит больше игрового времени, то наиболее вероятно, что следующий сезон он начнет в другом клубе.

В текущем сезоне Пабло Торре провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» нацелился на трансфер полузащитника «Барселоны».