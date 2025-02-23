Разочарован тренером. Полузащитник Барселоны намерен покинуть клуб
Пабло Торре недоволен количеством игровой практики, которое он получает
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре хочет покинуть клуб, сообщает El Nacional.
По информации источника 21-летний фтуболист недоволен главным тренером команді Хансом-Дитером Фликом, который не дает ему достаточное количество игровой практики. Это разочаровало Пабло и он захотел покинуть клуб.
Если в ближайшее время Торре не получит больше игрового времени, то наиболее вероятно, что следующий сезон он начнет в другом клубе.
В текущем сезоне Пабло Торре провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» нацелился на трансфер полузащитника «Барселоны».
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