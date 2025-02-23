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Испания
23 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:51
380
0

Разочарован тренером. Полузащитник Барселоны намерен покинуть клуб

Пабло Торре недоволен количеством игровой практики, которое он получает

23 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:51
380
0
Разочарован тренером. Полузащитник Барселоны намерен покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре хочет покинуть клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника 21-летний фтуболист недоволен главным тренером команді Хансом-Дитером Фликом, который не дает ему достаточное количество игровой практики. Это разочаровало Пабло и он захотел покинуть клуб.

Если в ближайшее время Торре не получит больше игрового времени, то наиболее вероятно, что следующий сезон он начнет в другом клубе.

В текущем сезоне Пабло Торре провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» нацелился на трансфер полузащитника «Барселоны».

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Пабло Торре Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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