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Чемпионат мира
12 июня 2024, 02:36 | Обновлено 12 июня 2024, 03:05
153
0

На Netflix вышел документальный фильм о сборной Украины на ЧМ-2006

В преддверии Евро-2024 вышел фильм «Эпизоды: Украина на мундиале»

12 июня 2024, 02:36 | Обновлено 12 июня 2024, 03:05
153
0
На Netflix вышел документальный фильм о сборной Украины на ЧМ-2006
УАФ

В преддверии Евро-2024 на Netflix вышел документальный фильм «Эпизоды: Украина на мундиале», который является частью сериала «Эпизоды» от студии KNIFE! Фильмы.

Это интересная история о участии сборной Украины в чемпионате мира 2006 по футболу, тяжелый путь команды во главе с Олегом Блохиным, сильных соперников и матч плей-офф против Швейцарии. Авторы сериала – режиссер Артем Григорян и продюсер Максим Сердюк.

В фильме «Эпизоды: Украина на мундиале» использованы архивные материалы, эксклюзивные интервью и комментарии непосредственных участников истории. В частности, в эпизоде ​​снялись Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Артем Милевский, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Игорь Цыганык, Виктор Вацко, Артем Франков, Святослав Вакарчук и другие.

Продюсер Максим Сердюк: «Лимитированный прокат фильма в «Планете кино» превысил наши ожидания: «Украина на мундиале» произвела то драматическое и ностальгическое впечатление, на которое мы рассчитывали, а сам прокат пришлось продолжить из-за зрительского спроса. Мы искренне надеемся, что выход фильма на Netflix позволит каждому пережить эти эмоции и снова поболеть за нашу футбольную сборную».

Теперь каждый украинец сможет посмотреть фильм на Netflix и вдохновиться в поддержку сборной на Евро-2024, которое будет проходить с 14 июня по 14 июля в Германии.

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сборная Украины по футболу ЧМ-2006 по футболу фильмы Netflix
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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