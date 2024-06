Стала известна следующая соперница Снигур на турнире в Ноттингеме

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (№209 WTA) обыграла в первом раунде травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме Ену Сибахару (№274 WTA) и в следующем круге сыграет с украинкой Дарьей Снигур (№127 WTA).

Ноттингем. Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания) [WC] – Ена Сибахара (Япония) [Q] – 6:1, 6:4

Это будет первая встреча между Радукану и Снигур.

Дарья ранее выбила вторую сеную украинку Марту Костюк (№17 WTA), одержав одну из самых высокорейтинговых побед в карьере.

