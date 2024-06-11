Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме

Украинские теннисистки Марта Костюк (№17 WTA) и Дарья Снигур (№127 WTA) начали выступление на турнире WTA 250 в Ноттингеме матчем между собой.

В матче первого раунда Снигур одержала победу в двух сетах.

Ноттингем. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Марта Костюк (Украина) – 6:3, 6:3

Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Костюк.

Снигур провела третий матч в карьере против представительницы топ-20 и во всех победила. В 2022-м она обыграла Симону Халеп на US Open, а в 2023-м тоже в Ноттингеме остановила Беатрис Хаддад Майю.

Отметим, то Снигур – чемпионка юниорского Уимблдона, Марта в юниорах выигрывала Открытый чемпионат Австралии.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Еной Сибахарой (№274 WTA) или Эммой Радукану (№209 WTA).