Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме
Дарья одержала одну из самых высокорейтинговых побед в карьере
Украинские теннисистки Марта Костюк (№17 WTA) и Дарья Снигур (№127 WTA) начали выступление на турнире WTA 250 в Ноттингеме матчем между собой.
В матче первого раунда Снигур одержала победу в двух сетах.
Ноттингем. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Марта Костюк (Украина) – 6:3, 6:3
Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Костюк.
Снигур провела третий матч в карьере против представительницы топ-20 и во всех победила. В 2022-м она обыграла Симону Халеп на US Open, а в 2023-м тоже в Ноттингеме остановила Беатрис Хаддад Майю.
Отметим, то Снигур – чемпионка юниорского Уимблдона, Марта в юниорах выигрывала Открытый чемпионат Австралии.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Еной Сибахарой (№274 WTA) или Эммой Радукану (№209 WTA).
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Марта від цієї гри отримала великий удар по престижу. Можливих очок вона практично не втратила, бо з такою грою, Радукану не пройти.