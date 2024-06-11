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  4. Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме
WTA
11 июня 2024, 14:46 | Обновлено 11 июня 2024, 14:55
729
14

Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме

Дарья одержала одну из самых высокорейтинговых побед в карьере

11 июня 2024, 14:46 | Обновлено 11 июня 2024, 14:55
729
14
Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинские теннисистки Марта Костюк (№17 WTA) и Дарья Снигур (№127 WTA) начали выступление на турнире WTA 250 в Ноттингеме матчем между собой.

В матче первого раунда Снигур одержала победу в двух сетах.

Ноттингем. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Марта Костюк (Украина) – 6:3, 6:3

Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Костюк.

Снигур провела третий матч в карьере против представительницы топ-20 и во всех победила. В 2022-м она обыграла Симону Халеп на US Open, а в 2023-м тоже в Ноттингеме остановила Беатрис Хаддад Майю.

Отметим, то Снигур – чемпионка юниорского Уимблдона, Марта в юниорах выигрывала Открытый чемпионат Австралии.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Еной Сибахарой (№274 WTA) или Эммой Радукану (№209 WTA).

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Марта Костюк WTA Ноттингем Дарья Снигур
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 15
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Shvendya7
Первый раз  увидел  эмоции у Дарьи. Дальнейших успехов
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+6
serhiy
Молодчинка !!!
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+4
Alehandro
А хтось щось очікував від Марти на траві? Та ще й з вкрай зіпсованою останнім часом подачею... Даші успіхів. Час вже показувати результат. Бо у Костюк вже і взлети і падіння були. так і не скажеш, шо вона молодша за Снігур
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+3
Клава Eliseeva
Отже, Дарью можна щиро прівітати. У неї не тільки значно краща подача, але вміє і гарно тримати дистанцію. Марта її більше недооціновати не буде.
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+3
kollekciy
Я підозрюю, що у Снігур була велика мотивація перемогти першу ракетку, а з іншими вона мабуть так добре не грає. Бо навіщо їй ті 60 тис з такою хорошою грою.
Марта від цієї гри отримала великий удар по престижу. Можливих очок вона практично не втратила, бо з такою грою, Радукану не пройти.
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+2
mevast
Вітання Дарині! Марта продовжує радувати нас яскравою, неповторною грою. Чекаємо нових звершень в Лондоні.
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+2
sirjoga
Так це виходить, що тепер Снігур неформальна перша ракетка України.)) 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Попандопуло из Одессы
Иронично... Хороший дебют в ранге первой ракетки Украины. Ой, Марта,... Марта.
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+1
Василий Гредюшкин
  Стісняюсь  запитати  ..  Костюк  таки  перша  ракетка  України  ??
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0
Vitaly Kozak
Ну що ж. Розминка на траві для Марти пройшла не дуже добре. Пора трохи відходити від грунту. Далі у неї Берлін WTA500, де представництво солідніше і можна якихось очок добрати, будучи сіяною. Даші успіхів в Англії тут і в наступному турнірі до Вімблдону.
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0
dimando560
Головне що україночка перемогла 
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0
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Vlad Holl
З перемогою ! Дар'я добре грає пару кіл , а потім здає. А от "перша ракетка" як не грала так і грати не збирається. Хоча після надважкого РГ можна її виправдати - все таки до другого кола там дійшла . Здається знову не той тренер , та і Джорік зі своїми обов'язками мабуть не справляється.
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0
C.Пеклов
Спокій та апатія перемогли імпульсивність та нерви.Даша молодець!А Марта зганьбила звання 1 ракетки України.
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0
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