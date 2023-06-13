Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
Дарья оформила вторую топовую победу в карьере
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№157 WTA) оформила громкую сенсацию на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
В первом раунде основы украинка в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира и полуфиналистку Ролан Гаррос 2023 Беатрис Хаддад Майю (Бразилия), которая была действующей чемпионкой турнира.
Ноттингем. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) [LL] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [2] – 6:4, 6:3
Это была третья встреча теннисисток, украинка впервые выиграла. Дарья сыграла второй поединок против соперниц из первой десятки мирового рейтинга и снова выиграла. В прошлом году она выбила с US Open на тот момент седьмую ракетку мира Симону Халеп.
В следующем раунде украинка сыграет с Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA).
Отметим, что Снигур заменила в основе соревнований Лесю Цуренко, которая снялась с турнира. В финале квалификации украинка проиграла Элизабет Мандлик, но в последний момент получила статус лаки-лузера.
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