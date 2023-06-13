Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№157 WTA) оформила громкую сенсацию на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В первом раунде основы украинка в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира и полуфиналистку Ролан Гаррос 2023 Беатрис Хаддад Майю (Бразилия), которая была действующей чемпионкой турнира.

Ноттингем. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) [LL] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [2] – 6:4, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка впервые выиграла. Дарья сыграла второй поединок против соперниц из первой десятки мирового рейтинга и снова выиграла. В прошлом году она выбила с US Open на тот момент седьмую ракетку мира Симону Халеп.

В следующем раунде украинка сыграет с Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA).

Отметим, что Снигур заменила в основе соревнований Лесю Цуренко, которая снялась с турнира. В финале квалификации украинка проиграла Элизабет Мандлик, но в последний момент получила статус лаки-лузера.