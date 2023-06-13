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  4. Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
WTA
13 июня 2023, 18:13 | Обновлено 13 июня 2023, 18:20
1158
9

Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме

Дарья оформила вторую топовую победу в карьере

13 июня 2023, 18:13 | Обновлено 13 июня 2023, 18:20
1158
9
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№157 WTA) оформила громкую сенсацию на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В первом раунде основы украинка в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира и полуфиналистку Ролан Гаррос 2023 Беатрис Хаддад Майю (Бразилия), которая была действующей чемпионкой турнира.

Ноттингем. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) [LL] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [2] – 6:4, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка впервые выиграла. Дарья сыграла второй поединок против соперниц из первой десятки мирового рейтинга и снова выиграла. В прошлом году она выбила с US Open на тот момент седьмую ракетку мира Симону Халеп.

В следующем раунде украинка сыграет с Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA).

Отметим, что Снигур заменила в основе соревнований Лесю Цуренко, которая снялась с турнира. В финале квалификации украинка проиграла Элизабет Мандлик, но в последний момент получила статус лаки-лузера.

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Беатрис Хаддад Майя WTA Ноттингем Дарья Снигур
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Stanislav Matusevych
А от вам і Даша на траві! У порівнянні з людиною, яка тільки от дійшла до півфіналу Шолома, але на грунті. Правда, не здивуюсь, якщо Снігур у наступному колі програє Бултер. У тієї потужності багато, і вона на траві виросла. І настрою на людину з другої сотні у Даші такого не буде, як сьогодні.
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+5
introvert
Як я й казав, чиста авантюра з боку бразилійки заявлятись на цей турнір. Схоже, Беатріс сподівалась, що трава Ноттінгема закарбувалась в її генетичній памяті, і минулі здобутки на цьому покритті допоможуть їй перейти з грунту без періоду реадаптації. Звісно, це так не працює. Та й з суперницею по першому раунду їй аж ніяк не пощастило.
Ну а Даші головне було не перегоріти, і цього разу це їй вдалося. Не без допомоги Беатріс, та то таке. 
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+4
Andrey_1992
Ну молодчинка, ось тобі і статус Лакі лузера, щасливий збіг обставин і ось таке, так тримати, Даринко!!!
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+3
serhiy
Молодчинка Дар'я і дякую за "Слава Україні" !!!
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0
Олександр Радченко
Молодец. В очередной раз подтверждает правило женского тенниса ,если теннисистка сыграла хорошо на турнире в прошлом году ,а Хаддат Мая его выиграла то на следующей год она его провалит. 
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0
Kapitan Vrungel
Чесно кажучи, ця Хаддад на траві просто ніяка
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0
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Олег Мандрівник
Хаддад ваще никакая была. С бодуна что-ли?
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-2
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