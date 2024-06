Тухель отказал самому титулованному клубу АПЛ. Раскрыты планы Томаса

50-летний немецкий специалист Томас Тухель не захотел работать в английском «Манчестер Юнайтед», который с 68 трофеями является самым титулованным клубом АПЛ.

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, Тухель решил не продолжать переговоры с руководством «красных дьяволов» после встречи, которая состоялась в последние недели.

Тухель не планирует возглавлять какую-либо команду на сезон 2024/25. Немец отдохнет, а следующим летом продолжит поиски работы.

Сейчас главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг, контракт с которым рассчитан до лета 2025 года. Из-за не самого удачного сезона 2023/24 ходили слухи, что нидерландский коуч может быть уволен.

Тухель в кампании 2023/24 тренировал «Баварию», но был уволен из-за слабых результатов. Новым наставником мюнхенцев стал Венсан Компани.

🚨🔴 EXCL: Thomas Tuchel NOT planning to take Man United job, he wants to take a break not coaching any club this summer.



Tuchel currently decided not to continue in talks with United after meeting in the recent weeks.



🇳🇱 United, deciding on Erik ten Hag future soon. pic.twitter.com/J0vQWzdICu