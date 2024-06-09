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  4. Тухель отказал самому титулованному клубу АПЛ. Раскрыты планы Томаса
Англия
09 июня 2024, 18:51 |
1079
0

Тухель отказал самому титулованному клубу АПЛ. Раскрыты планы Томаса

Специалист не хочет работать в «Манчестер Юнайтед»

09 июня 2024, 18:51 |
1079
0
Тухель отказал самому титулованному клубу АПЛ. Раскрыты планы Томаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

50-летний немецкий специалист Томас Тухель не захотел работать в английском «Манчестер Юнайтед», который с 68 трофеями является самым титулованным клубом АПЛ.

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, Тухель решил не продолжать переговоры с руководством «красных дьяволов» после встречи, которая состоялась в последние недели.

Тухель не планирует возглавлять какую-либо команду на сезон 2024/25. Немец отдохнет, а следующим летом продолжит поиски работы.

Сейчас главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг, контракт с которым рассчитан до лета 2025 года. Из-за не самого удачного сезона 2023/24 ходили слухи, что нидерландский коуч может быть уволен.

Тухель в кампании 2023/24 тренировал «Баварию», но был уволен из-за слабых результатов. Новым наставником мюнхенцев стал Венсан Компани.

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