ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-защитник Манчестер Сити возглавил Баварию
Венсан Компани стал главным тренером мюнхенского клуба
38-летний бельгийский специалист Венсан Компани официально возглавил мюнхенскую «Баварию».
В прошлом сезоне коуч тренировал английский «Бернли». За время игровой карьеры Компани выступал за Андерлехт (2003–2006, 2019–2020), Гамбург (2006–2008), Манчестер Сити (2008–2019).
Помимо «Бернли», Компани также работал главным тренером в «Андерлехте» с 2020 по 2022 год.
Венсан сменил на посту наставник «Баварии» Томаса Тухеля. Немец провел в мюнхенском коллективе всего 1 сезон (2023/24).
Контракт Компани с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Бельгиец уже прокомментировал новый этап в своей карьере:
«Я с нетерпением жду вызова. Для меня большая честь работать в этом клубе: «Бавария» – это уровень международного футбола. Как тренер, вы должны отстаивать свою индивидуальность: мне нравится владеть мячом, проявлять творческий подход – и мы также должны быть агрессивными на поле и смелыми. Меня сейчас ждут самые базовые вещи: работа с игроками, формирование команды. Когда фундамент заложен, приходит успех», – заявил Компани.
Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что мюнхенцы заплатят «Бернли» сумму в размере 12 миллионов евро в качестве компенсации за Компани.
Vertrag bis 2027: Vincent Kompany neuer Trainer des FC Bayern. 🔴⚪— FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2024
🔗 https://t.co/RvWniZuMxF#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/ae5cO0ud6X
🗨️ Vincent Kompany: "Ich freue mich auf die Herausforderung FC Bayern. Es ist eine große Ehre, für diesen Club tätig sein zu dürfen – der FC Bayern ist eine Institution im internationalen Fußball." pic.twitter.com/lJozy9UtPH— FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2024
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