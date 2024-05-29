Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-защитник Манчестер Сити возглавил Баварию
Германия
29 мая 2024, 18:11 | Обновлено 29 мая 2024, 18:21
954
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-защитник Манчестер Сити возглавил Баварию

Венсан Компани стал главным тренером мюнхенского клуба

29 мая 2024, 18:11 | Обновлено 29 мая 2024, 18:21
954
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-защитник Манчестер Сити возглавил Баварию
ФК Бавария. Венсан Компани

38-летний бельгийский специалист Венсан Компани официально возглавил мюнхенскую «Баварию».

В прошлом сезоне коуч тренировал английский «Бернли». За время игровой карьеры Компани выступал за Андерлехт (2003–2006, 2019–2020), Гамбург (2006–2008), Манчестер Сити (2008–2019).

Помимо «Бернли», Компани также работал главным тренером в «Андерлехте» с 2020 по 2022 год.

Венсан сменил на посту наставник «Баварии» Томаса Тухеля. Немец провел в мюнхенском коллективе всего 1 сезон (2023/24).

Контракт Компани с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Бельгиец уже прокомментировал новый этап в своей карьере:

«Я с нетерпением жду вызова. Для меня большая честь работать в этом клубе: «Бавария» – это уровень международного футбола. Как тренер, вы должны отстаивать свою индивидуальность: мне нравится владеть мячом, проявлять творческий подход – и мы также должны быть агрессивными на поле и смелыми. Меня сейчас ждут самые базовые вещи: работа с игроками, формирование команды. Когда фундамент заложен, приходит успех», – заявил Компани.

Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что мюнхенцы заплатят «Бернли» сумму в размере 12 миллионов евро в качестве компенсации за Компани.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера
Барселона получила нового главного тренера
Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг
Венсан Компани Бавария назначение тренера Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Футбол | 29 мая 2024, 06:20 12
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко

Тренер объяснил свое отсутствие на церемонии награждения в Петрово

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
Футбол | 29 мая 2024, 16:54 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Бокс | 28.05.2024, 18:05
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван
Футбол | 28.05.2024, 19:24
Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван
Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Футбол | 29.05.2024, 14:57
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
28.05.2024, 14:21 43
Футбол
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
28.05.2024, 06:55 10
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
28.05.2024, 15:04 44
Футбол
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
28.05.2024, 12:38 13
Футбол
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 38
Футбол
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
28.05.2024, 00:05 12
Футбол
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
28.05.2024, 09:35 1
Бокс
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
28.05.2024, 21:33 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем