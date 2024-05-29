ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-защитник Манчестер Сити возглавил Баварию

38-летний бельгийский специалист Венсан Компани официально возглавил мюнхенскую «Баварию».

В прошлом сезоне коуч тренировал английский «Бернли». За время игровой карьеры Компани выступал за Андерлехт (2003–2006, 2019–2020), Гамбург (2006–2008), Манчестер Сити (2008–2019).

Помимо «Бернли», Компани также работал главным тренером в «Андерлехте» с 2020 по 2022 год.

Венсан сменил на посту наставник «Баварии» Томаса Тухеля. Немец провел в мюнхенском коллективе всего 1 сезон (2023/24).

Контракт Компани с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Бельгиец уже прокомментировал новый этап в своей карьере:

«Я с нетерпением жду вызова. Для меня большая честь работать в этом клубе: «Бавария» – это уровень международного футбола. Как тренер, вы должны отстаивать свою индивидуальность: мне нравится владеть мячом, проявлять творческий подход – и мы также должны быть агрессивными на поле и смелыми. Меня сейчас ждут самые базовые вещи: работа с игроками, формирование команды. Когда фундамент заложен, приходит успех», – заявил Компани.

Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что мюнхенцы заплатят «Бернли» сумму в размере 12 миллионов евро в качестве компенсации за Компани.