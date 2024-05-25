Бавария договорилась с новым тренером. Клуб заплатит 12 млн евро

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» договорилась с «Бернли» о переходе тренера Венсана Компани. За расторжение контракта мюнхенский клуб заплатит 12 миллионов евро.

Сообщается, что бельгийский специалист подпишет контракт на три года.

«Бавария» после того, как Томас Тухель объявил об уходе после сезона, долгое время не могла договориться с новым тренером. Зинедин Зидан, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и другие наставники отказывались от работы, поэтому клуб пришел к варианту с Компани.

«Бернли» под его руководством вылетел в Чемпионшип.