Бавария договорилась с новым тренером. Клуб заплатит 12 млн евро
Компани скоро официально станет наставником мюнхенцев
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» договорилась с «Бернли» о переходе тренера Венсана Компани. За расторжение контракта мюнхенский клуб заплатит 12 миллионов евро.
Сообщается, что бельгийский специалист подпишет контракт на три года.
«Бавария» после того, как Томас Тухель объявил об уходе после сезона, долгое время не могла договориться с новым тренером. Зинедин Зидан, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и другие наставники отказывались от работы, поэтому клуб пришел к варианту с Компани.
«Бернли» под его руководством вылетел в Чемпионшип.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец не уверен, что продлит контракт
Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура УПЛ