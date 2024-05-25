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  4. Бавария договорилась с новым тренером. Клуб заплатит 12 млн евро
Германия
25 мая 2024, 15:48 |
866
0

Бавария договорилась с новым тренером. Клуб заплатит 12 млн евро

Компани скоро официально станет наставником мюнхенцев

25 мая 2024, 15:48 |
866
0
Бавария договорилась с новым тренером. Клуб заплатит 12 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» договорилась с «Бернли» о переходе тренера Венсана Компани. За расторжение контракта мюнхенский клуб заплатит 12 миллионов евро.

Сообщается, что бельгийский специалист подпишет контракт на три года.

«Бавария» после того, как Томас Тухель объявил об уходе после сезона, долгое время не могла договориться с новым тренером. Зинедин Зидан, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и другие наставники отказывались от работы, поэтому клуб пришел к варианту с Компани.

«Бернли» под его руководством вылетел в Чемпионшип.

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Бавария Венсан Компани Бернли назначение тренера чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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