Польша – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

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Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (0:0).

ГОЛ! 1:0. Себастьян Валукевич, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Петр Зелински, 16 мин.

ГОЛ! 3:0. Тарас Романчук, 30 мин.

ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 41 мин.