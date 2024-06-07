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Товарищеские матчи
Польша
07.06.2024 21:45 – 59 3 : 1
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 22:55 |
12303
0

Польша – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Варшаве

07 июня 2024, 22:55 |
12303
0
Польша – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (0:0).

ГОЛ! 1:0. Себастьян Валукевич, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Петр Зелински, 16 мин.

ГОЛ! 3:0. Тарас Романчук, 30 мин.

ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 41 мин.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Taras Romanczuk (Польша).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Валюкевич (Польша).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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