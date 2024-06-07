Польша – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Варшаве
7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».
Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (0:0).
ГОЛ! 1:0. Себастьян Валукевич, 11 мин.
ГОЛ! 2:0. Петр Зелински, 16 мин.
ГОЛ! 3:0. Тарас Романчук, 30 мин.
ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 41 мин.
События матча
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