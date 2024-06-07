Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

После довольно удачного матча (как минимум, по результату) против Германии Сергей Ребров говорил, что в матче против Польши будет ротация. Но никто не ожидал, что выйдет совершенно новая одиннадцатка. И если, например, вратарская позиция, на которой играл Бущан, вопросов не вызывала (значит, Лунин будет играть против Молдовы), то некоторые другие кадровые решения главного тренера были неожиданными – например, пара Таловеров-Бондарь в центре защиты или связка Сидорчука и Малиновского в центре поля (обоих уже можно записывать в ветераны, которые понемногу теряют позиции из-за молодых конкурентов).

Матч начался сначала травмой Милика буквально на первых минутах, а затем холодным душем для украинцев. И если первый гол в ворота Бущана на 11 минуте после углового в исполнении Валукевича еще не вызвал особой тревоги (впервые ли нам пропускать, сорри за тавтологию, первыми), то второй через пять минут вызвал беспокойство – Зелински навешивал, никто не задел мяч и тот оказался в сетке (видимо, ошибка Бущана). Конечно, в товарищеском матче результат не главный, но игра украинцев выглядела откровенно плохо.

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Но сразу после второго гола наши земляки взяли мяч в ноги. Моментов создать не удавалось, но обложенная польская штрафная вселяла надежду. Однако если, возможно, нападению что-то и удалось бы сделать, то защита подвела – Александр Зубков пришел в свой штрафной помогать при угловом и не удержал Тараса Романчука. Эксукраинец головой спокойно расстрелял Бущана. 3:0.

И сразу же мог сокращать разрыв Тымчик, но после классного паса Довбика решил бить с близкого расстояния на силу и вратарь отбил мяч на угловой.

Остальные тайма поляки собирались играть от защиты, отдав инициативу «сине-желтым», считая, что при счете 3:0 у них особых проблем не будет. Но украинцы были очень мотивированы и воспользовались несогласованностью хозяев поля. Малиновский отдал вперед на Довбика, опорники и вратарь разместились довольно странно, в результате чего наш испанский бомбардир метров с 17 положил мяч точно в правый нижний угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

К сожалению, забить второй гол до перерыва не удалось, хотя украинцы старались, но ставка на дальние удары не сработала из-за блокирования защитниками.

Второй тайм начался заменой Миколенко на Зинченко. Виталий не выглядел хуже всех, но тренерский штаб решил его поберечь.

Было мнение, что в раздевалке был серьезный разговор, но визуально ничего особенно не изменилось. Украинцы атаковали, но поляки отбивались, часто исполняя стандарты. И, к сожалению, игра до последней десятиминутки как-тоуспокоилась, все стало монотонно. Более того, могли забивать поляки четвертые, но Бущан спас после удара Буксы.

Но дальше пошло поинтереснее. Вышедший на замену Мудрик не всегда удерживал мяч, но в те моменты, когда удерживал, благодаря своей скорости и видению поля, организовывал неплохие голевые шансы. К сожалению, ни Судаков, ни Зинченко их не реализовали, а дальние удары тоже цели не достигали.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вообще украинцы в конце матча понравились, штрафная Польши была обложена и поляки играли на отбой. Конечно, у них тоже были моменты, но Бущан реагировал.

В принципе, если бы не провальный стар,т моментами игра выглядела довольно неплохо, а если учесть, что не было в основе многих игроков основного состава, то никакой трагедии не произошло. У тренерского штаба будет время, чтобы сделать выводы и проверить уже их правильность в последней игре перед Евро с Молдовой 11 июня.

Товарищеский матч.

Польша – Украина – 3:1

Голы: Валукевич (11), Зелински (16), Романчук (30) – Довбик (41)

Предупреждения: Тымчик (49), Малиновский (56), Таловеров (86)

Польша: Скорупски, Кивьёр, Саламон, Валукевич (Берешински, 61), Залевски (Пихач, 72), Романчук (Модер, 61), Зелински (Левандовски, 61), Скурас, Шимански, Милик (Урбански, 5; Калузински, 61), Букса.

Украина: Бущан, Миколенко (Зинченко, 46), Таловеров, Бондарь, Тымчик, Сидорчук, Малиновский (Михайличенко, 70), Зубков (Мудрик, 69), Судаков (Шапаренко, 81), Ярмоленко (Цыганков, 69), Довбик (Ванат, 77).

Национальный стадион (Варшава, Польша)

ПОЛЬША – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА