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Товарищеские матчи
Польша
07.06.2024 21:45 – FT 3 : 1
УКРАИНА
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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2024, 23:39 | Обновлено 07 июня 2024, 23:57
4152
111

Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

Наша команда пропустила три гола в первом тайме

07 июня 2024, 23:39 | Обновлено 07 июня 2024, 23:57
4152
111
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

После довольно удачного матча (как минимум, по результату) против Германии Сергей Ребров говорил, что в матче против Польши будет ротация. Но никто не ожидал, что выйдет совершенно новая одиннадцатка. И если, например, вратарская позиция, на которой играл Бущан, вопросов не вызывала (значит, Лунин будет играть против Молдовы), то некоторые другие кадровые решения главного тренера были неожиданными – например, пара Таловеров-Бондарь в центре защиты или связка Сидорчука и Малиновского в центре поля (обоих уже можно записывать в ветераны, которые понемногу теряют позиции из-за молодых конкурентов).

Матч начался сначала травмой Милика буквально на первых минутах, а затем холодным душем для украинцев. И если первый гол в ворота Бущана на 11 минуте после углового в исполнении Валукевича еще не вызвал особой тревоги (впервые ли нам пропускать, сорри за тавтологию, первыми), то второй через пять минут вызвал беспокойство – Зелински навешивал, никто не задел мяч и тот оказался в сетке (видимо, ошибка Бущана). Конечно, в товарищеском матче результат не главный, но игра украинцев выглядела откровенно плохо.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но сразу после второго гола наши земляки взяли мяч в ноги. Моментов создать не удавалось, но обложенная польская штрафная вселяла надежду. Однако если, возможно, нападению что-то и удалось бы сделать, то защита подвела – Александр Зубков пришел в свой штрафной помогать при угловом и не удержал Тараса Романчука. Эксукраинец головой спокойно расстрелял Бущана. 3:0.

И сразу же мог сокращать разрыв Тымчик, но после классного паса Довбика решил бить с близкого расстояния на силу и вратарь отбил мяч на угловой.

Остальные тайма поляки собирались играть от защиты, отдав инициативу «сине-желтым», считая, что при счете 3:0 у них особых проблем не будет. Но украинцы были очень мотивированы и воспользовались несогласованностью хозяев поля. Малиновский отдал вперед на Довбика, опорники и вратарь разместились довольно странно, в результате чего наш испанский бомбардир метров с 17 положил мяч точно в правый нижний угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

К сожалению, забить второй гол до перерыва не удалось, хотя украинцы старались, но ставка на дальние удары не сработала из-за блокирования защитниками.

Второй тайм начался заменой Миколенко на Зинченко. Виталий не выглядел хуже всех, но тренерский штаб решил его поберечь.

Было мнение, что в раздевалке был серьезный разговор, но визуально ничего особенно не изменилось. Украинцы атаковали, но поляки отбивались, часто исполняя стандарты. И, к сожалению, игра до последней десятиминутки как-тоуспокоилась, все стало монотонно. Более того, могли забивать поляки четвертые, но Бущан спас после удара Буксы.

Но дальше пошло поинтереснее. Вышедший на замену Мудрик не всегда удерживал мяч, но в те моменты, когда удерживал, благодаря своей скорости и видению поля, организовывал неплохие голевые шансы. К сожалению, ни Судаков, ни Зинченко их не реализовали, а дальние удары тоже цели не достигали.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вообще украинцы в конце матча понравились, штрафная Польши была обложена и поляки играли на отбой. Конечно, у них тоже были моменты, но Бущан реагировал.

В принципе, если бы не провальный стар,т моментами игра выглядела довольно неплохо, а если учесть, что не было в основе многих игроков основного состава, то никакой трагедии не произошло. У тренерского штаба будет время, чтобы сделать выводы и проверить уже их правильность в последней игре перед Евро с Молдовой 11 июня.

Товарищеский матч.

Польша – Украина – 3:1

Голы: Валукевич (11), Зелински (16), Романчук (30) – Довбик (41)

Предупреждения: Тымчик (49), Малиновский (56), Таловеров (86)

Польша: Скорупски, Кивьёр, Саламон, Валукевич (Берешински, 61), Залевски (Пихач, 72), Романчук (Модер, 61), Зелински (Левандовски, 61), Скурас, Шимански, Милик (Урбански, 5; Калузински, 61), Букса.

Украина: Бущан, Миколенко (Зинченко, 46), Таловеров, Бондарь, Тымчик, Сидорчук, Малиновский (Михайличенко, 70), Зубков (Мудрик, 69), Судаков (Шапаренко, 81), Ярмоленко (Цыганков, 69), Довбик (Ванат, 77).

Национальный стадион (Варшава, Польша)

ПОЛЬША – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 111
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Alehandro
Так і не зрозумів який саме склад Ребров награє. Такий вінігрєт... Основу в матчі з молдаванами награвати будемо...?
Сподіваюсь, Тимчик свою останню гру за Збірну зіграв - жахлива гра від нього...
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+8
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maks_krot
Проиграли ну что тут такого, меньше негатива!!! Пусть даже  20 игр товарищеских проигрывают подряд главное результат и хорошая игра на Евро! Могут и Молдавии проиграть, ну самое главное что бы вышли из группы на Евро и минимум прошли до 1/4 и мы всё им простим, а если не выйдут в 1/4  уже тогда  будем находить виноватых !!! Удачи и успехов сборной на Евро!!!
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+7
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😼
Норм побігали, те що такий рахунок на табло нічого не означає, це товарняк, де можна експериментувати. Зроблять висновки і все буде ОК!
Головне, що всі хто виходив на поле, показали на що вони здатні, тепер останнє слово за Ребровим.
Дійсно, є в нас "плуги", яким не місце у збірній.
Далі буде... Всім привіт і надобраніч
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+5
Boodya
Тут 80% коментаторів взагалі не розуміє суті і сенсу товарняків,  тренувань і експериментів?
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+5
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Boodya
Головне, щоб ця гра була корисна для тренерського штабу і самих футболістів, все решта - дрібниці
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+5
олеся лопунова
Хватит обвинения) Англия проиграла Исландии 0-1...Это товарищеский матч...Вышли игроки основы и игра стала ярче...Тренер ведёт подготовку... Просмотрим после группового этапа чемпионата Европы... Тогда и поймем
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+4
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ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
_Per4ecter_, ТЫ ВААБЩЕ СМОТРЕШ НА РАСПИСАНИЯ? ТВАЯ СМЕНА НАЧЕНАЕТЬСЯ 00:30 ТАК ВЬТО МОЖЕШ ИДТИ ПОКА НА БУТЫЛКЕ ПАПРЫГАТЬ 
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+4
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Boodya
Я ж казав, що на післяматчі вилізе Дмитро зі своєю маячнею?
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+4
dunamo-fan
Розслабтися. Ребров подивився дублерів. Дав їм пограти.
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+4
Микола Захарченко
Наших " звьозд " опустили з небес на грішну землю . А стільки було розмов після гри з Німеччиною , що ми вже вийшли з групи і дійшли до фіналу ...
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+4
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Mac_Gyver
Щоб вигравати ЧЄ треба щоб другий склад не відрізнявся по силі від першого 
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+4
pricolist
В другому таймі непогано катали. Резервники отримали практику, на цьому плюси й завершились. На Євро сподіваюсь на зовсім іншу гру, думаю воно так й буде
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+3
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Mr.Budd
Навіть не знаю що більший сум: чергова ніяка гра СбУ чи коментатори-оптимісти
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+3
avk2307
а я за Збірну хай там що fifa 2020 не говорить
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+2
newo
Чую це не останній сюрприз від Реброва з "самою сильною збірною в історії" Буду щасливий, якщо помиляюся.
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+2
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Умник
Норм игра.
Счет пофиг
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+2
Bismuthum
Румыны тоже карт не открывают.   0:0 с Лихтенштейном.
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+1
New Zealander
Тимчик і Бущан - дуже слабкий матч відіграли. Другий гол це гол виключно на совісті воротаря адже як відмітив Головко - воротар має дивитись і йти по траекторії мяча а не стояти і чекати відскоку якогось. А Тимчик усю гру дозоляв себе обходити Залевські, Поляк робив з ним все що хотів
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+1
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Макс Максов
А Матвієнко вже й не такий поганий захисник...
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+1
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Gargantua
пока только подтвердили, что некоторых "заслуженных" зря взяли на этот чемпионат
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