В пятницу, 7 июня, состоится товарищеский поединок, в котором будут играть национальные сборные Польши и Украины. Игра пройдет в Варшаве на поле Национального стадиона, начало – в 21:45 по Киеву.

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Польша

Сборная Польши тоже, как и Украина, квалифицировалась на Евро-2024 и тоже сделала это через плей-офф. На пути к Франции ​​поляки сначала уверенно разгромили эстонцев (5:1), а затем помучились с Уэльсом, победить который удалось только в серии пенальти.

В июньской подготовке к Евро поляки решили проводить не три матча, как украинцы, а два. После спарринга с Украиной «Кадра» сыграет 10 июня еще с Турцией.

На Евро-2024 «бело-красные» попали в группу, которую вполне можно назвать группой смерти – Германия, Франция и Австрия явно не стали соперниками, которых наши соседи хотели бы видеть в своем квартете. Предположим, что матч с украинской сборной, и игру против Турции поляки проведут вторым номером, чтобы приобрести необходимые навыки игры от защиты, которые точно пригодятся как минимум в матчах против немцев и французов.

В предварительную заявку команды на Евро вошли 29 игроков. Что интересно, в их число попал и натурализованный украинец – Тарас Романчук может сыграть против своих бывших соотечественников.

Михал Пробеж, главный тренер Польши: «Хочу отметить медицинский персонал, который поставил на ноги всех игроков, на сегодняшний день все на 100 процентов здоровы и тренируются. Это очень важно в контексте завтрашнего матча и очень тяжелого решения по исключению трех игроков. Это будет одним из моих самых трудных решений. Мы сделаем все, чтобы команда была как можно сильнее. Безусловно, будет грустно тем, кого не будет в составе, как и тем, кого не вызывали, но они тоже часть команды».

Украина

Сборная Украины не опередила в группе отбора Англию и Италию, поэтому вынуждена была проходить в плей-офф двух соперников. Ими стали сборные Боснии и Герцеговины и Исландии, которых подопечные Реброва одолели с одинаковым счетом 2:1.

В рамках подготовки к Евро украинцы проведут три матча – 3 июня играли с немцами (0:0), 7 июня – собственно с Польшей и 11 июня – против Молдовы.

Игра с Германией получилась очень тяжелой, отстоять ничью удалось в том числе благодаря голкиперу Анатолию Трубину. Но он не сыграет с поляками, поскольку Сергей Ребров заявил, что все три вратаря получат игровое время в трех товарищеских матчах. Видимо, должен выйти против Польши Андрей Лунин, пропускавший предыдущий матч из-за празднования победы своего клуба, мадридского «Реала», в Лиге чемпионов.

Также главный тренер анонсировал некоторое изменение состава в рамках ротации. Очевидно, в три защитника играть никто снова не будет играть, поэтому на позиции левого защитника будем ждать появления либо Михайличенко, либо Матвиенко, поскольку вряд ли тренерский штаб захочет рисковать Виталием Миколенко, которого явно берегут с прицелом на Евро. В центре поля ветерана Степаненко может подменить Бражко, который очень удачно это делал в матчах плей-офф. Залечил повреждение Георгий Судаков, тоже ставший важным элементом сборной.

На позиции центрфорварда можно ожидать Артема Довбика, который в игре против немцев выходил на замену, все же Владислав Ванат является только третьим вариантом выбора на роль острия атаки.

Как и поляки, окончательную заявку на Евро Украина объявит только сегодня.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины: «В ситуации, в которой сейчас наша страна, игрокам не нужны какие-либо мотивационные речи. Иногда мы показываем им обращение наших бойцов. Мы все понимаем, что в Украине сегодня футбол не на первом месте. Все футболисты, представляющие сейчас нашу страну, понимают, для кого и для чего они это делают. Им не требуется дополнительная мотивация. Каждый день они смотрят новости, смотрят, как россия уничтожает наши города, убивает наших детей. Я всегда напоминаю, что мы представляем великое государство, мы боремся за свою независимость. Игроки на футбольном поле показывают, что Украина хочет быть в европейской семье. Поэтому попадание на Евро – большой шаг для того, чтобы наша страна вошла в ЕС».

Статистика встреч

Между собой команды сыграли девять матчей. Среди этих поединков было много таких, что врезались в память – здесь и печально известные 1:3 с дублем «белого орла» Олисадебе, и 3:1 в отборе на ЧМ-2014, когда в нашу сборную никто не верил после демарша Блохина и назначения Фоменко (у поляков в составе тогда было известное дортмундское трио Пищек-Блащиковски-Левандовски), и 0:1 на Евро- 2016... Всего у наших соперников четыре победы, а в украинцев – три, разница мячей – 11:9 не в нашу пользу.

Прогноз

Усталость после Германии даст о себе знать, но для решения этой проблемы и нужна ротация. Спрогнозируем, что свежие футболисты помогут сборной одержать победу с разницей в один мяч.

Ориентировочные составы:

Польша: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор, Франковски, Слиш, Зелински, Пьотровски, Залевски, Свидерски, Левандовски

Украина: Лунин – Тымчик, Забарный, Сваток, Михайличенко – Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Судаков, Мудрик – Довбик

7 июня, пятница