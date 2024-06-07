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Товарищеские матчи
Польша
07.06.2024 21:45 – FT 3 : 1
УКРАИНА
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07 июня 2024, 23:41 | Обновлено 07 июня 2024, 23:58
22171
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Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Варшаве

07 июня 2024, 23:41 | Обновлено 07 июня 2024, 23:58
22171
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Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в 21:45 прошел товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Варшаве на стадионе «Народовы». Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (0:0).

⚽️ Сине-желтые пропустили три гола за первые 30 минут матча. Затем Артем Довбик отыграл один мяч. Команда Реброва проиграла 1:3.

11 июня украинская команда проведет спарринг против Молдовы в Кишиневе, последний товарищеский матч перед Евро-2024.

Товарищеский матч. 7 июня, Варшава

Польша – Украина – 3:1

Гол: Себастьян Валюкевич, 11, Петр Зелински, 16, Тарас Романчук, 30 – Артем Довбик, 41

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Себастьян Валюкевич, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Петр Зелински, 16 мин.

ГОЛ! 3:0. Тарас Романчук, 30 мин.

ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 41 мин.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Taras Romanczuk (Польша).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Валюкевич (Польша).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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pol-55
Той випадок,без коментарів.20тис переглядів.
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