Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
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7 июня в 21:45 прошел товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
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Команды играли в Варшаве на стадионе «Народовы». Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (0:0).
⚽️ Сине-желтые пропустили три гола за первые 30 минут матча. Затем Артем Довбик отыграл один мяч. Команда Реброва проиграла 1:3.
11 июня украинская команда проведет спарринг против Молдовы в Кишиневе, последний товарищеский матч перед Евро-2024.
Товарищеский матч. 7 июня, Варшава
Польша – Украина – 3:1
Гол: Себастьян Валюкевич, 11, Петр Зелински, 16, Тарас Романчук, 30 – Артем Довбик, 41
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Себастьян Валюкевич, 11 мин.
ГОЛ! 2:0. Петр Зелински, 16 мин.
ГОЛ! 3:0. Тарас Романчук, 30 мин.
ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 41 мин.
События матча
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