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07.06.2024 21:45 - : -
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06 июня 2024, 17:33 | Обновлено 06 июня 2024, 17:34
173
0

Польша – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

06 июня 2024, 17:33 | Обновлено 06 июня 2024, 17:34
173
0
Польша – Украина. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 7 июня, состоится товарищеский поединок между сборными Украины и Польши. Матч пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды готовятся к чемпионату Европы, который стартует уже на следующей неделе. Несколько дней назад «сине-желтые» провели товарищескую встречу со сборной Германии, сыграв вничью с Бундестимом (0:0). Поляки запланировали два спарринга – с Украиной и Турцией. Наша национальная команда ранее провела с Польшей 9 очных дуэлей: 3 победы одержали украинцы, 4 раза успех праздновали поляки, 2 встречи завершились вничью. Предыдущее противостояние «сине-желтых» с «орлами» состоялось в 2020-м году. Тогда в товарищеском матче поляки одержали победу со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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