В пятницу, 7 июня, состоится товарищеский поединок между сборными Украины и Польши. Матч пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Обе команды готовятся к чемпионату Европы, который стартует уже на следующей неделе. Несколько дней назад «сине-желтые» провели товарищескую встречу со сборной Германии, сыграв вничью с Бундестимом (0:0). Поляки запланировали два спарринга – с Украиной и Турцией. Наша национальная команда ранее провела с Польшей 9 очных дуэлей: 3 победы одержали украинцы, 4 раза успех праздновали поляки, 2 встречи завершились вничью. Предыдущее противостояние «сине-желтых» с «орлами» состоялось в 2020-м году. Тогда в товарищеском матче поляки одержали победу со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.