«Моя очередь». Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал Мадрид

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Француз опубликовал пост в своем Instagram, в котором поделился эмоциями от своего нового этапа в карьере. Также Килиан прикрепил свои детские фотографии в форме королевского клуба, в том числе и одну с Криштиану Роналду.

Легендарный португалец оставил комментарий под его постом:

«Моя очередь 👀. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу». Hala Мадрид!⚽💪», – написал КриРо.

⚪️👋🏻 “Excited to see you light up the Bernabéu… hala Madrid!”.



Cristiano Ronaldo ✖️ Kylian Mbappé. pic.twitter.com/UVEmCaEmgl