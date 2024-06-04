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  4. «Моя очередь». Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал Мадрид
Испания
04 июня 2024, 01:55 |
1165
0

«Моя очередь». Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал Мадрид

Криштиану оставил комментарий под постом Килиана в Instagram

04 июня 2024, 01:55 |
1165
0
«Моя очередь». Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал Мадрид
Twitter

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Француз опубликовал пост в своем Instagram, в котором поделился эмоциями от своего нового этапа в карьере. Также Килиан прикрепил свои детские фотографии в форме королевского клуба, в том числе и одну с Криштиану Роналду.

Легендарный португалец оставил комментарий под его постом:

«Моя очередь 👀. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу». Hala Мадрид!⚽💪», – написал КриРо.

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Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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