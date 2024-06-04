«Моя очередь». Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал Мадрид
Криштиану оставил комментарий под постом Килиана в Instagram
3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.
Француз опубликовал пост в своем Instagram, в котором поделился эмоциями от своего нового этапа в карьере. Также Килиан прикрепил свои детские фотографии в форме королевского клуба, в том числе и одну с Криштиану Роналду.
Легендарный португалец оставил комментарий под его постом:
«Моя очередь 👀. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу». Hala Мадрид!⚽💪», – написал КриРо.
⚪️👋🏻 “Excited to see you light up the Bernabéu… hala Madrid!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024
Cristiano Ronaldo ✖️ Kylian Mbappé. pic.twitter.com/UVEmCaEmgl
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