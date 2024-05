ОФИЦИАЛЬНО. Именитый вингер покинул Севилью

Испанская «Севилья» официально сообщила об уходе из клуба Эрика Ламелы. Контракт 32-летнего аргентинского вингера истекает 30 июня 2024 года и не будет продлен.

Ламела выступал за «Севилью» с лета 2021 года. В составе испанского клуба стал победителем Лиги Европы сезона 2022/2023, обыграв в финале бывший клуб Ламелы – «Рому».

В нынешнем сезоне аргентинец потерял место в основном составе «Севильи». Суммарно Ламела провел 19 матчей в нынешней кампании во всех турнирах, и отличился 2 голами и 1 ассистом.

Thank you, @ErikLamela ❤️



