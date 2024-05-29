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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Именитый вингер покинул Севилью
Испания
29 мая 2024, 15:32 |
1185
0

ОФИЦИАЛЬНО. Именитый вингер покинул Севилью

Эрик Ламела стал свободным агентом

29 мая 2024, 15:32 |
1185
0
ОФИЦИАЛЬНО. Именитый вингер покинул Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Ламела

Испанская «Севилья» официально сообщила об уходе из клуба Эрика Ламелы. Контракт 32-летнего аргентинского вингера истекает 30 июня 2024 года и не будет продлен.

Ламела выступал за «Севилью» с лета 2021 года. В составе испанского клуба стал победителем Лиги Европы сезона 2022/2023, обыграв в финале бывший клуб Ламелы – «Рому».

В нынешнем сезоне аргентинец потерял место в основном составе «Севильи». Суммарно Ламела провел 19 матчей в нынешней кампании во всех турнирах, и отличился 2 голами и 1 ассистом.

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Эрик Ламела Севилья свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Севилья
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