ОФИЦИАЛЬНО. Именитый вингер покинул Севилью
Эрик Ламела стал свободным агентом
Испанская «Севилья» официально сообщила об уходе из клуба Эрика Ламелы. Контракт 32-летнего аргентинского вингера истекает 30 июня 2024 года и не будет продлен.
Ламела выступал за «Севилью» с лета 2021 года. В составе испанского клуба стал победителем Лиги Европы сезона 2022/2023, обыграв в финале бывший клуб Ламелы – «Рому».
В нынешнем сезоне аргентинец потерял место в основном составе «Севильи». Суммарно Ламела провел 19 матчей в нынешней кампании во всех турнирах, и отличился 2 голами и 1 ассистом.
Thank you, @ErikLamela ❤️— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 28, 2024
We will miss you, Coco 🥥pic.twitter.com/pBqmKYVpve
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