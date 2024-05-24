ВИДЕО. Довбик оформил дубль и сравнялся с Серлотам по голам в Ла Лиге 23/24
Артем забил на 75-й минуте в ворота Гранады, а уже на 78-й отдал ассист на Стуани
24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».
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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут.
На 44-й украинец реализовал пенальти. На 75-й украинец оформил дубль, а уже на 76-й отдал ассист на Кристиана Стуани.
Теперь у Артема 23 гола в текущей кампании чемпионата Испании. Столько же и Александера Серлота. На счету Артем также 8 голевых передач.
❗️ ВИДЕО. Довбик оформил дубль и сравнялся с Серлотам по голам в Ла Лиге 23/24
Видео второго гола Довбика
Видео ассиста Довбика
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