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Англия
14 июня 2024, 18:43 |
496
0

Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика

Алан Ширер верит, что в украинском вингере действительно есть что-то особенное

14 июня 2024, 18:43 |
496
0
Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика
ФК Челси. Михаил Мудрик

Экс-форвард «Саутгемптона», «Блэкберна», «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер, который в настоящий момент является экспертом на британском телевидении, решил встать на защиту украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, которого критикуют за отсутствие результативной игры, хотя на его трансфер из «Шахтера» лондонцы потратили 70 миллионов евро.

«В Мудрике что-то есть. Ему было очень трудно в «Челси». Но я смотрю на него и вижу, что в нем что-то есть, но ему нужно много работать», – отметил Ширер.

В сезоне-2023/24 Мудрик сыграл 31 матч в рамках АПЛ, в которых отличился 5 голами и 2 ассистами.

Напомним, что Алан Ширер является лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги. Его показатель в 260 забитых мячей в турнире до сих пор остается непревзойденным, хотя Алан завершил карьеру игрока еще 18 лет назад.

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Михаил Мудрик Челси Алан Ширер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Алексей Сливченко Источник: Metro
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