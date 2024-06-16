Источник: Металлист 1925 попрощается с несколькими футболистами
Покинут клуб Артем Габелок, Ростислав Русин, Вадим Червак и Константин Бычек
Наставник харьковского клуба Металлист 1925 Виктор Скрипник определился с ростером на следующий сезон, сообщает ТаТоТаке.
В списке игроков, которых Металлист 1925 готов отпустить летом, фигурирует несколько футболистов. Среди них – капитан клуба Артем Габелок, а также другой ведущий игрок последних лет – Ростислав Русин.
Кроме того, выставлены на трансфер Вадим Червак и Константина Бычек. А Дмитрий Кравченко приступит к работе в межсезонье во второй команде, восстанавливаясь после травмы.
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