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Украина. Премьер лига
16 июня 2024, 18:54 |
942
0

Опытный защитник покинул Металлист 1925 и ведет переговоры с клубами УПЛ

Весеннюю часть прошлого сезона футболист пропустил из-за серьезной травмы

16 июня 2024, 18:54 |
942
0
Опытный защитник покинул Металлист 1925 и ведет переговоры с клубами УПЛ
ФК Металлист 1925. Евгений Ткачук

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Евгений Ткачук в следующем сезоне не будет играть за «Металлист 1925». У футболиста, который весной перенес операцию и затем всего раз попал в матчевую заявку желто-синих, истек срок контракта с харьковским клубом. Продлевать соглашение стороны не стали.

«Да, я уже свободный агент, – сообщил Ткачук корреспонденту Sport.ua. – Сейчас веду переговоры с несколькими клубами УПЛ».

32-летний воспитанник запорожского футбола перешел в «Металлист 1925» в феврале 2021 года на правах свободного агента из карагандинского «Шахтера». В минувшем сезоне Ткачук провел 13 официальных матчей и забил 1 мяч. Ранее он также поиграл за «Шахтер-3», «Ворсклу» (5 матчей и 1 гол в Лиге Европы), «Зарю», казахстанский «Иртыш» и «Сталь» из Каменского.

«Металлист 1925» по итогам прошлого сезона занял последнее место в Премьер-лиге и понизился в классе.

Ранее наш сайт сообщал, что харьковский клуб близок к подписанию одного из лидеров «Эпицентра».

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Евгений Ткачук инсайд Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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