Металлист 1925 подпишет лидера Эпицентра

Как стало известно Sport.ua, левый вингер Сергей Стень в ближайшее время сменит клубную прописку, перейдя из «Эпицентра» в «Металлист 1925».

22-летний воспитанник львовского футбола здорово отыграл предыдущий сезон, забив в 33 матчах за «Эпицентр» 8 мячей (один из них — в ворота «Вереса» в ответном стыке за место в УПЛ) и отдав 5 голевых передач.

За «Эпицентр» Стень выступал с августа 2022 года, а до этого он играл за «Карпаты» Олега Смалийчука и «МФА Мункач».

«Металлист 1925» по итогам прошлого сезона занял последнее место в УПЛ, однако уже через год намерен вернуться в элитный дивизион.

Ранее стало известно, что в команду Виктора Скрипника переходит основной полузащитник «Зари».