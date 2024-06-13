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Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 10:48 | Обновлено 13 июня 2024, 11:57
1396
1

Основной хавбек Зари переходит в Металлист 1925

Клуб Первой лиги подпишет Чурко

13 июня 2024, 10:48 | Обновлено 13 июня 2024, 11:57
1396
1
Основной хавбек Зари переходит в Металлист 1925
ФК Заря. Вячеслав Чурко

«Металлист 1925», который по итогам сезона вылетел в Первую лигу, договорился о подписании контракта с хавбеком Вячеславом Чурко, который покинул «Зарю» в статусе свободного агента.

Сообщается, что договор будет подписан на два сезона.

31-летний Чурко в минувшем сезоне провел 25 матчей и сделал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что харьковчане пытаются подписать Александра Филиппова и Владимира Салюка.

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Металлист 1925 Вячеслав Чурко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ Заря Луганск
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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odiniznashih
Когда это Чурко стал основным хавбеком?
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