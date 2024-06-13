Украина. Премьер лига13 июня 2024, 10:48 | Обновлено 13 июня 2024, 11:57
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Основной хавбек Зари переходит в Металлист 1925
Клуб Первой лиги подпишет Чурко
13 июня 2024, 10:48 | Обновлено 13 июня 2024, 11:57
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«Металлист 1925», который по итогам сезона вылетел в Первую лигу, договорился о подписании контракта с хавбеком Вячеславом Чурко, который покинул «Зарю» в статусе свободного агента.
Сообщается, что договор будет подписан на два сезона.
31-летний Чурко в минувшем сезоне провел 25 матчей и сделал три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что харьковчане пытаются подписать Александра Филиппова и Владимира Салюка.
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