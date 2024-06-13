Основной хавбек Зари переходит в Металлист 1925

«Металлист 1925», который по итогам сезона вылетел в Первую лигу, договорился о подписании контракта с хавбеком Вячеславом Чурко, который покинул «Зарю» в статусе свободного агента.

Сообщается, что договор будет подписан на два сезона.

31-летний Чурко в минувшем сезоне провел 25 матчей и сделал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что харьковчане пытаются подписать Александра Филиппова и Владимира Салюка.