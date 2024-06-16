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Евро
Сербия
16.06.2024 22:00 - : -
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 07:11 | Обновлено 16 июня 2024, 07:21
76
0

Сербия – Англия. Первый тур Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июня в 22:00 матч стартового тура Евро-2024 в Гельзенкирхене

16 июня 2024, 07:11 | Обновлено 16 июня 2024, 07:21
76
0
Сербия – Англия. Первый тур Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Готовясь к чемпионату Европы, сборная Сербии под руководством Драгана Стойковича проиграла Австрии (1:2) и взяла верх над Швецией (3:0).

Английская команда, которую возглавляет Гарет Саутгейт, в июне провела спарринги с Боснией (3:0) и Исландией (0:1).

На Евро-2024 в группе C, кроме Сербии и Англии, также выступают команды Словении и Дании.

Сербия – Англия. Первый тур Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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