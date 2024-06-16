Сербия – Англия. Первый тур Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июня в 22:00 матч стартового тура Евро-2024 в Гельзенкирхене
16 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.
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Готовясь к чемпионату Европы, сборная Сербии под руководством Драгана Стойковича проиграла Австрии (1:2) и взяла верх над Швецией (3:0).
Английская команда, которую возглавляет Гарет Саутгейт, в июне провела спарринги с Боснией (3:0) и Исландией (0:1).
На Евро-2024 в группе C, кроме Сербии и Англии, также выступают команды Словении и Дании.
Сербия – Англия. Первый тур Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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