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  4. ВИДЕО. Постепенно восстанавливается. Миколенко начал работу с мячом на поле
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 18:05 |
460
0

ВИДЕО. Постепенно восстанавливается. Миколенко начал работу с мячом на поле

Пресс-служба УАФ поделилась видеороликом с тренировки Виталия

16 июня 2024, 18:05 |
460
0
ВИДЕО. Постепенно восстанавливается. Миколенко начал работу с мячом на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко постепенно восстанавливается от травмы, которую он получил в товарищеском матче против Молдовы.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала короткое видео, на котором видно, как Миколенко уже начал тренироваться с мячом на поле.

Ранее главный тренер сине-желтых Сергей Ребров заявил, что Виталий точно пропустит первый матч на Евро-2024 в Германии.

17 июня национальная команда Украины проведет поединок 1-го тура группового этапа против Румынии. Поединок начнется в 16:00 по Киеву на Альянц-Арене.

ВИДЕО. Постепенно восстанавливается. Миколенко начал работу с мячом на поле

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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