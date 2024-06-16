Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко постепенно восстанавливается от травмы, которую он получил в товарищеском матче против Молдовы.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала короткое видео, на котором видно, как Миколенко уже начал тренироваться с мячом на поле.

Ранее главный тренер сине-желтых Сергей Ребров заявил, что Виталий точно пропустит первый матч на Евро-2024 в Германии.

17 июня национальная команда Украины проведет поединок 1-го тура группового этапа против Румынии. Поединок начнется в 16:00 по Киеву на Альянц-Арене.

ВИДЕО. Постепенно восстанавливается. Миколенко начал работу с мячом на поле