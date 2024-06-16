ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко не сыграет в первом матче на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне стартового матча Евро-2024 рассказал, сыграет ли левый защитник команды Виталий Миколенко против Румынии.

«Виталий дальше работает. Это повреждение не восстанавливается за 1-2 дня. Он точно не сыграет завтра [против Румынии], но я вижу как он работает. Мы все надеемся, что он как можно быстрее вернется в состав», – сказал Ребров.

Матч Румыния – Украина состоится в Мюнхене в понедельник, 17 июня. Начало в 16.00.

Отметим, что Миколенко получил травму в контрольном матче против Молдовы.