Чемпионат Европы16 июня 2024, 17:08 | Обновлено 16 июня 2024, 17:29
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6
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко не сыграет в первом матче на Евро-2024
Сергей Ребров подтвердил, что Виталий продолжает восстановление, но еще не готов
16 июня 2024, 17:08 | Обновлено 16 июня 2024, 17:29
2052
6
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне стартового матча Евро-2024 рассказал, сыграет ли левый защитник команды Виталий Миколенко против Румынии.
«Виталий дальше работает. Это повреждение не восстанавливается за 1-2 дня. Он точно не сыграет завтра [против Румынии], но я вижу как он работает. Мы все надеемся, что он как можно быстрее вернется в состав», – сказал Ребров.
Матч Румыния – Украина состоится в Мюнхене в понедельник, 17 июня. Начало в 16.00.
Отметим, что Миколенко получил травму в контрольном матче против Молдовы.
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Комментарии 6
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Може до Бельгії відновиться.
Прикро, бо Зінченко - то не рівноцінна заміна. Сподіваємось, що до матчу зі словаками Віталій буде повністю готовий.
Проти румунів то некритично. Хай відпочиває.
Меньше ментив больше шансов на победу
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