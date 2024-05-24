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Испания
24 мая 2024, 22:54 | Обновлено 24 мая 2024, 23:07
2007
0

ВИДЕО. Довбик забил в ворота Гранады. Это 22-й гол Артема в Ла Лиге 2023/24

Артем реализовал пенальти на 44-й минуте матча Жироны в 38-м туре

24 мая 2024, 22:54 | Обновлено 24 мая 2024, 23:07
2007
0
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Гранады. Это 22-й гол Артема в Ла Лиге 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут.

На 44-й украинец реализовал пенальти. Для него это 22-й гол в текущей кампании чемпионата Испании.

Артем сейчас находится на второй позиции в списке бомбардиров Ла Лиги. У лидера Александера Серлота 23 забитых мяча.

В этой игре голевыми действиями отличился и еще один представитель Украины – Виктор Цыганков. Цыганков забил и отдал ассист.

❗️ ВИДЕО. Довбик забил в ворота Гранады. Это 22-й гол Артема в Ла Лиге 2023/24

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видео голов и обзор Артем Довбик Жирона Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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