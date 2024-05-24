ВИДЕО. Довбик забил в ворота Гранады. Это 22-й гол Артема в Ла Лиге 2023/24
Артем реализовал пенальти на 44-й минуте матча Жироны в 38-м туре
24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».
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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут.
На 44-й украинец реализовал пенальти. Для него это 22-й гол в текущей кампании чемпионата Испании.
Артем сейчас находится на второй позиции в списке бомбардиров Ла Лиги. У лидера Александера Серлота 23 забитых мяча.
В этой игре голевыми действиями отличился и еще один представитель Украины – Виктор Цыганков. Цыганков забил и отдал ассист.
❗️ ВИДЕО. Довбик забил в ворота Гранады. Это 22-й гол Артема в Ла Лиге 2023/24
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