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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 22:17 |
375
0

В УЕФА определили лучшего игрока матча Евро-2024 Словения – Дания

Кристиан Эриксен открыл счет в поединке на 17-й минуте

16 июня 2024, 22:17 |
375
0
В УЕФА определили лучшего игрока матча Евро-2024 Словения – Дания
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

16 июня состоялся матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения поединка технические наблюдатели УЕФА назвали Кристиана Эриксена лучшим игроком поединка.

Эриксен открыл счет в матче на 17-й минуте. На 77-й защитнику словенцев Эрику Янжи удалось сравнять.

ФОТО. В УЕФА определили лучшего игрока матча Евро-2024 Словения – Дания

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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