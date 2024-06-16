В УЕФА определили лучшего игрока матча Евро-2024 Словения – Дания
Кристиан Эриксен открыл счет в поединке на 17-й минуте
16 июня состоялся матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Игра завершилась со счетом 1:1.
После завершения поединка технические наблюдатели УЕФА назвали Кристиана Эриксена лучшим игроком поединка.
Эриксен открыл счет в матче на 17-й минуте. На 77-й защитнику словенцев Эрику Янжи удалось сравнять.
ФОТО. В УЕФА определили лучшего игрока матча Евро-2024 Словения – Дания
Eriksen earns #SVNDEN Player of the Match 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/9RQpJKgu4Y— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
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