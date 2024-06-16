16 июня состоялся матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения поединка технические наблюдатели УЕФА назвали Кристиана Эриксена лучшим игроком поединка.

Эриксен открыл счет в матче на 17-й минуте. На 77-й защитнику словенцев Эрику Янжи удалось сравнять.

ФОТО. В УЕФА определили лучшего игрока матча Евро-2024 Словения – Дания