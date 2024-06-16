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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 22:01 |
227
0

ФОТО. На Евро-2024 зафиксировали первую ничью. Как играли Словения и Дания

Смотрите фотографии матча 1-го тура Евро-2024 в группе С в немецком Штутгарте

16 июня 2024, 22:01 |
227
0
ФОТО. На Евро-2024 зафиксировали первую ничью. Как играли Словения и Дания
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня состоялся матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Игра завершилась со счетом 1:1.

Голами в поединке отличились Кристиан Эриксен (17) и Эрик Янжа (77).

Это первая ничья на текущем чемпионате Европы. В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии.

Евро-2024. Группа С

1-й тур. 14 июня, Штутгарт

Словения – Дания – 1:1

Голы: Янжа, 77 – Эриксен, 17

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар (Целар, 75), Элшник (Станкович, 75), Черин, Стоянович (Вербич, 67), Шешко (Куртич, 94), Шпорар (Брекало, 94)

Дания: Шмейхель, Вестергор, Й.Андерсен, А.Кристенсен, Кристиансен (Меле, 79), Хейбьерг (Нергор, 84), Юльманн (Дилейни, 89), Бах, Эриксен, Хэйлунн (Поульсен, 83), Винн (Дольберг, 83)

ФОТО. На Евро-2024 зафиксировали первую ничью. Как играли Словения и Дания

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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