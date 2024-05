Определен победитель женского чемпионата Европы WU-17

В финале Евро-2024 WU-17 девичья сборная Испании обыграла команду Англии (4:0) и стала победителем чемпионата континента.

Ранее, 15 мая, в полуфинале англичанки прошли Польшу (2:0), а испанки разгромили Францию (6:1).

В решающем противостоянии в Мальме Испания забила 4 безответных мяча, по два в каждом из таймов, и завоевала титул.

В поединке за третье место Польша в серии послематчевых пенальти победила Францию (2:2, пен. 4:2).

Евро-2024 WU-17

5–18 мая, Мальмё, Лунд (Швеция)

1/2 финала, 15 мая

За 3-е место, 18 мая

14:00. Польша WU-17 – Франция WU-17 – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Свьонзек, 10, Лапинска, 80 – Руке, 11, 40

Финал, 18 мая

18:00. Англия WU-17 - Испания WU-17 - 0:4 (0:2)

Голы: Серрато, 41, Малтби, 45+1 (автогол), Сегура, 59, 67.

Сетка плей-офф

