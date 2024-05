Битва грандов еврофутбола. В Швеции определены финалисты ЧЕ-2024 WU-17

​В шведских городах Мальме и Лунд проходит финальная часть чемпионата Европы по футболу WU-17 (среди женских команд в категории до 17 лет).

Ранее 8 сборных команд, поделенные на 2 группы, определили двух полуфиналистов турнира. И 15 мая сыграны полуфинальные поединки.

В полуфиналах 15 мая Испания разгромила Францию (6:1), а Англия нанесла поражение Польше (2:0).

Финальный матч матч между грандами европейского женского футбола – Англией и Испанией – запланирован на 18 мая. В этот же день пройдет поединок за 3-е место между Польшей и Францией.

Чемпионат Европы по футболу WU-17

5–18 мая, Мальме, Лунд (Швеция)

1/2 финала, 15 мая

16:30. Испания WU-17 – Франция WU-17 – 6:1

– Франция WU-17 – 6:1 19:30. Англия WU-17 – Польша WU-17 – 2:0

За 3-е место, 18 мая

14:00. Франция WU-17 – Польша WU-17

Финал, 18 мая

18:00. Англия WU-17 – ​Испания WU-17

Сетка плей-офф

