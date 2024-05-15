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Молодежные турниры
15 мая 2024, 23:39 | Обновлено 15 мая 2024, 23:42
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0

Битва грандов еврофутбола. В Швеции определены финалисты ЧЕ-2024 WU-17

В решающем матче за титул 18 мая сыграют Англия WU-17 и Испания WU-17

15 мая 2024, 23:39 | Обновлено 15 мая 2024, 23:42
225
0
Битва грандов еврофутбола. В Швеции определены финалисты ЧЕ-2024 WU-17
УЕФА. Сборная Англии WU-17

​В шведских городах Мальме и Лунд проходит финальная часть чемпионата Европы по футболу WU-17 (среди женских команд в категории до 17 лет).

Ранее 8 сборных команд, поделенные на 2 группы, определили двух полуфиналистов турнира. И 15 мая сыграны полуфинальные поединки.

В полуфиналах 15 мая Испания разгромила Францию (6:1), а Англия нанесла поражение Польше (2:0).

Финальный матч матч между грандами европейского женского футбола – Англией и Испанией – запланирован на 18 мая. В этот же день пройдет поединок за 3-е место между Польшей и Францией.

Чемпионат Европы по футболу WU-17

5–18 мая, Мальме, Лунд (Швеция)

1/2 финала, 15 мая

  • 16:30. Испания WU-17 – Франция WU-17 – 6:1
  • 19:30. Англия WU-17 – Польша WU-17 – 2:0

За 3-е место, 18 мая

  • 14:00. Франция WU-17 – Польша WU-17

Финал, 18 мая

  • 18:00. Англия WU-17 – ​Испания WU-17

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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