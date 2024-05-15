Битва грандов еврофутбола. В Швеции определены финалисты ЧЕ-2024 WU-17
В решающем матче за титул 18 мая сыграют Англия WU-17 и Испания WU-17
В шведских городах Мальме и Лунд проходит финальная часть чемпионата Европы по футболу WU-17 (среди женских команд в категории до 17 лет).
Ранее 8 сборных команд, поделенные на 2 группы, определили двух полуфиналистов турнира. И 15 мая сыграны полуфинальные поединки.
В полуфиналах 15 мая Испания разгромила Францию (6:1), а Англия нанесла поражение Польше (2:0).
Финальный матч матч между грандами европейского женского футбола – Англией и Испанией – запланирован на 18 мая. В этот же день пройдет поединок за 3-е место между Польшей и Францией.
Чемпионат Европы по футболу WU-17
5–18 мая, Мальме, Лунд (Швеция)
1/2 финала, 15 мая
- 16:30. Испания WU-17 – Франция WU-17 – 6:1
- 19:30. Англия WU-17 – Польша WU-17 – 2:0
За 3-е место, 18 мая
- 14:00. Франция WU-17 – Польша WU-17
Финал, 18 мая
- 18:00. Англия WU-17 – Испания WU-17
Сетка плей-офф
🇪🇸 Clinical Spain book their place in the final after defeating holders France 💪#U17WEURO— UEFA Women's EURO (@WEURO) May 15, 2024
🥳 FINALISTS 🥳— UEFA Women's EURO (@WEURO) May 15, 2024
🇪🇸 Spain reach the #U17WEURO final for the 11th time! 👏 pic.twitter.com/9VzhwUOjHs
🏴 England reach the #U17WEURO final for the first time 🤩💪— UEFA Women's EURO (@WEURO) May 15, 2024
🏴 ENGLAND = FINALISTS 🥳#U17WEURO pic.twitter.com/UM11aTzHjp— UEFA Women's EURO (@WEURO) May 15, 2024
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