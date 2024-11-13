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Молодежные турниры
13 ноября 2024, 21:23 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:50
197
0

Сборная Украины WU-17 начала отбор к Евро-2025 с разгрома Молдовы

Украинская команда отгрузила соперницам 5 безответных мячей

13 ноября 2024, 21:23 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:50
197
0
Сборная Украины WU-17 начала отбор к Евро-2025 с разгрома Молдовы
womensfootball.com.ua

13 ноября на Мальте девичья сборная Украины WU-17 матчем против Молдовы стартовала в первом раунде отбора Евро-2025 WU-17 в Лиге В.

Перед отъездом на Mальту сине-желтые провели во Львове четырехдневный этап подготовки. Украинская команда начала мини-турнир в группе В2, который принимает мальтийский Та-Кали, поединком с командой Молдовы.

Имея тотальное преимущество, девичья сборная Украины склонила чашу весов в свою пользу во втором тайме – 5:0. Дубли совершили Колодий и Леспух, еще один мяч на счету Авраменко.

Следующий поединок первого раунда отбора подопечные Сергея Сапронова проведут против Мальты 16 ноября.

Евро-2025 WU-17. Первый раунд квалификации. Группа В2

1-й тур. 13.11.2024. Та-Кали (Мальта)

Украина WU-17 – Молдова WU-17 – 5:0

Голы: Колодий, 62, 76, Авраменко, 70, Леспух, 75, 81.

Украина WU-17: Харченко, Осадчая (Ивасько, 82), Деревянко, Белкина, Купцова, Авраменко, Назаренко (Артеменко, 66), Савкина (Козлюк, 77), Гладун (Иванченко, 46), Колодий (Коновалова, 77), Леспух.

Молдова WU-17: Остапчук (Чобану, 87), Гиска, Емелина, Бельченкова, Лисовская (Луца, 80), Василаке (Мелека, 75), Горча, Корчинская, Рубанович (Борщи, 80), Добровольская (Лука, 75), Пушкаш.

Предупреждение: Горча, 73.

Мальта – Румыния – 1:4

2-й тур. 16.11.2024

  • 12:00. Украина – Мальта (Та-Кали)
  • 15:30. Румыния – Молдова (Та-Кали)

3-й тур. 19.11.2024

  • 12:00. Молдова – Мальта (Та-Кали)
  • 15:30. Румыния – Украина (Та-Кали)

Время начала матчей – киевское.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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