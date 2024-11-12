САПРОНОВ: «Надеюсь, отсутствие капитана не помешает вернуться в Лигу A»

Девичья сборная Украины WU-17 транзитом через Краков отправилась на Mальту, где примет участие в первом раунде отбора Евро-2025 WU-17 в Лиге B.

Главный тренер Сергей Сапронов рассказал о последних новостях из команды и о том, какие турнирные задания будут стоять перед его подопечными:

– Перед отъездом на Мальту мы провели во Львове четырехдневный этап подготовки, в программе которого была и двусторонняя игра. Она оказалась информативной, и тренерский штаб уже определился с тем, кто чего стоит.

– В сборной больше всего представительниц «Кривбасса» и «Ладомира» и вовсе нет легионеров. Почему?

– Мы внимательно следим за нашими девушками, которые играют в Германии, Канаде и США, но решили обойтись без их услуг. Хотя не исключено, что в следующем году кого-нибудь из них пригласим.

– А среди тех игроков, на которых вы рассчитываете на Мальте, все сильнейшие представительницы этой возрастной группы?

– К сожалению, в последний момент стало известно, что капитан сборной, защитник Алина Савка из «Ворсклы», нам не поможет из-за травмы. Надеюсь, что ее отсутствие не помешает команде вернуться в Лигу А. Именно такая задача стоит перед подопечными.

– Кто заменил Савку?

– Полина Назаренко из «Кривбасса». При необходимости в защите может сыграть еще одна представительница Кривого Рога – Анна Авраменко, основное амплуа которой – опорный полузащитник.

– А какое звено вы считаете самым сильным в сборной?

– Полузащита.

– Какой информацией владеете о соперницах из Молдовы, Мальты и Румынии?

– Силы участниц этой группы примерно равны. К сожалению, информации о них мало. С румынками мы играли на Турнире развития УЕФА, но в составах обеих сборных появилось немало новичков. Поэтому будем пополнять досье на оппонент уже непосредственно во время соревнований. Главное – минимизировать количество ошибок.

Евро-2025 WU-17

Первый раунд отбора. Группа В2

1-й тур, 13.11.2024

12:00. Мальта – Румыния (Та-Кали)

15:30. Украина – Молдова (Та-Кали)

2-й тур, 16.11.2024

12:00. Украина – Мальта (Та-Кали)

15:30. Румыния – Молдова (Та-Кали)

3-й тур, 19.11.2024

12:00. Молдова – Мальта (Та-Кали)

15:30. Румыния – Украина (Та-Кали)

Время начала матчей – киевское.