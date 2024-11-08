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08 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:47
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Объявлен состав сборной Украины WU-17 на матчи отбора к Евро-2025

Украинки сыграют против команд Молдовы, Мальты и Румынии

08 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:47
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Объявлен состав сборной Украины WU-17 на матчи отбора к Евро-2025
УАФ

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов обнародовал список из 20 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

Сборная Украины (игроки 2008-2009 г.р.) начинает тренировочный сбор во Львове в рамках подготовки к первому этапу отбора Евро-2025 WU-17. НТЗ стартует 8 ноября, а утром 12 ноября команда прямым рейсом из Кракова отправится на Мальту, где пройдет турнир.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе действующий чемпион, Испания и семь команд, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда отбора Евро-2023/24. Участники были разбиты на семь групп. Команды каждой группы будут соперничать на поле одного из участников в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Фарерские острова также примут участие в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую им как хозяевам.

В Лиге B сыграет 21 команда (в том числе сборные, вылетевшие из Лиги А во втором раунде отбора Евро-2023/24). Эти сборные будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшими результатами против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.

В начале 2025 г. пройдет второй раунд отбора. По итогам соревнований в Лиге А определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии.

Состав сборной Украины WU-17

Вратари: Анна Харченко («Ворскла» Полтава), Ульяна Соловьева («Кривбасс» Кривой Рог), Александра Стрильченко («Юность» Чернигов).

Защитники: Анастасия Белкина («Кривбасс» Кривой Рог), Вероника Деревянко («ЕМС-Подолье» Винница), Валерия Казина («ДЮСШ Подол» Киев), Екатерина Деркач («Погорина» Костополь), Мария Осадчая («Систерс») Одесса), Дарья Ивасько («Минай»).

Полузащитники: Милена Иванченко, Анна Авраменко, Дарья Колодий, Полина Назаренко (все – «Кривбасс» Кривой Рог), Эвелина Купцова («Металлист 1925» Харьков), Дарья Артеменко, Виктория Савкина, Зоряна Гладун (все – «Ладомир» » Владимир).

Нападающие: София Коновалова («Ладомир» Владимир), Карина Леспух («Минай»), Варвара Козлюк («Полесье» Житомир).

Евро-2025 WU-17

Первый раунд отбора. Группа В2

1-й тур, 13.11.2024

  • 12:00. Мальта – Румыния (Та-Кали)
  • 15:30. Украина – Молдова (Та-Кали)

2-й тур, 16.11.2024

  • 12:00. Украина – Мальта (Та-Кали)
  • 15:30. Румыния – Молдова (Та-Кали)

3-й тур, 19.11.2024

  • 12:00. Молдова – Мальта (Та-Кали)
  • 15:30. Румыния – Украина (Та-Кали)

Время начала матчей – киевское.

Составы групп

Лига А

  • Группа А1: Португалия, Швейцария, Уэльс, Словения
  • Группа А2: Бельгия, Германия, Турция, Босния и Герцеговина
  • Группа А3: Англия, Нидерланды, Чехия, Фарерские острова
  • Группа А4: Польша, Шотландия, Исландия, Северная Ирландия
  • Группа А5: Франция, Италия, Хорватия, Болгария
  • Группа А6: Испания, Австрия, Дания, Ирландия
  • Группа А7: Норвегия, Финляндия, Греция, беларусь

Лига В

  • Группа В1: Словакия, Черногория, Латвия, Грузия
  • Группа В2: Украина, Румыния, Мальта, Молдова
  • Группа В3: Венгрия, Северная Македония, Литва, Андорра
  • Группа В4: Косово, Израиль, Албания
  • Группа В5: Сербия, Люксембург, Азербайджан
  • Группа В6: Швеция, Эстония, Казахстан

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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