Объявлен состав сборной Украины WU-17 на матчи отбора к Евро-2025

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов обнародовал список из 20 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

Сборная Украины (игроки 2008-2009 г.р.) начинает тренировочный сбор во Львове в рамках подготовки к первому этапу отбора Евро-2025 WU-17. НТЗ стартует 8 ноября, а утром 12 ноября команда прямым рейсом из Кракова отправится на Мальту, где пройдет турнир.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе действующий чемпион, Испания и семь команд, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда отбора Евро-2023/24. Участники были разбиты на семь групп. Команды каждой группы будут соперничать на поле одного из участников в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Фарерские острова также примут участие в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую им как хозяевам.

В Лиге B сыграет 21 команда (в том числе сборные, вылетевшие из Лиги А во втором раунде отбора Евро-2023/24). Эти сборные будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшими результатами против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.

В начале 2025 г. пройдет второй раунд отбора. По итогам соревнований в Лиге А определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии.

Состав сборной Украины WU-17

Вратари: Анна Харченко («Ворскла» Полтава), Ульяна Соловьева («Кривбасс» Кривой Рог), Александра Стрильченко («Юность» Чернигов).

Защитники: Анастасия Белкина («Кривбасс» Кривой Рог), Вероника Деревянко («ЕМС-Подолье» Винница), Валерия Казина («ДЮСШ Подол» Киев), Екатерина Деркач («Погорина» Костополь), Мария Осадчая («Систерс») Одесса), Дарья Ивасько («Минай»).

Полузащитники: Милена Иванченко, Анна Авраменко, Дарья Колодий, Полина Назаренко (все – «Кривбасс» Кривой Рог), Эвелина Купцова («Металлист 1925» Харьков), Дарья Артеменко, Виктория Савкина, Зоряна Гладун (все – «Ладомир» » Владимир).

Нападающие: София Коновалова («Ладомир» Владимир), Карина Леспух («Минай»), Варвара Козлюк («Полесье» Житомир).

Евро-2025 WU-17

Первый раунд отбора. Группа В2

1-й тур, 13.11.2024

12:00. Мальта – Румыния (Та-Кали)

15:30. Украина – Молдова (Та-Кали)

2-й тур, 16.11.2024

12:00. Украина – Мальта (Та-Кали)

15:30. Румыния – Молдова (Та-Кали)

3-й тур, 19.11.2024

12:00. Молдова – Мальта (Та-Кали)

15:30. Румыния – Украина (Та-Кали)

Время начала матчей – киевское.

Составы групп

Лига А

Группа А1: Португалия, Швейцария, Уэльс, Словения

Группа А2: Бельгия, Германия, Турция, Босния и Герцеговина

Группа А3: Англия, Нидерланды, Чехия, Фарерские острова

Группа А4: Польша, Шотландия, Исландия, Северная Ирландия

Группа А5: Франция, Италия, Хорватия, Болгария

Группа А6: Испания, Австрия, Дания, Ирландия

Группа А7: Норвегия, Финляндия, Греция, беларусь

Лига В