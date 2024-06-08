Женская сборная Украины WU-17 узнала соперников в квалификации Евро-2025
Сине-желтые сыграют с Румынией, Мальтой и Молдовой
7 июня в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки первого раунда отбора чемпионата Европы 2025 среди девичьих сборных WU-17. Определился состав групп обеих лиг, матчи состоятся в период с 1 июля по 3 декабря 2024 года.
По итогам жеребьевки первого раунда подопечные Сергея Сапронова попали в группу В2, где сыграют с командами Румынии, Мальты и Молдовы.
В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе действующий чемпион, Испания и 7 команд, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда Евро-2023/24. Участники были разбиты на 7 групп. Команды каждой группы будут соревноваться на поле одного из участников в формате мини-турниров.
Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Фарерские острова также примут участие в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую им как хозяевам.
В Лиге B сыграет 21 команда (в том числе сборные, вылетевшие из Лиги А во втором раунде Евро-2023/24). Эти сборные будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшими результатами против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.
В начале 2025 года пройдет второй раунд отбора. По итогам соревнований в Лиге А определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии.
Евро-2025 WU-17. Первый раунд отбора
Лига А
- Группа А1: Португалия, Швейцария, Уэльс, Словения
- Группа А2: Бельгия, Германия, Турция, Босния и Герцеговина
- Группа А3: Англия, Нидерланды, Чехия, Фарерские острова
- Группа А4: Польша, Шотландия, Исландия, Северная Ирландия
- Группа А5: Франция, Италия, Хорватия, Болгария
- Группа А6: Испания, Австрия, Дания, Ирландия
- Группа А7: Норвегия, Финляндия, Греция, беларусь
Лига В
- Группа В1: Словакия, Черногория, Латвия, Грузия
- Группа В2: Украина, Румыния, Мальта, Молдова
- Группа В3: Венгрия, Северная Македония, Литва, Андорра
- Группа В4: Косово, Израиль, Албания
- Группа В5: Сербия, Люксембург, Азербайджан
- Группа В6: Швеция, Эстония, Казахстан
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