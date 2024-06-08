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Молодежные турниры
08 июня 2024, 03:15 | Обновлено 08 июня 2024, 03:47
29
0

Женская сборная Украины WU-17 узнала соперников в квалификации Евро-2025

Сине-желтые сыграют с Румынией, Мальтой и Молдовой

08 июня 2024, 03:15 | Обновлено 08 июня 2024, 03:47
29
0
Женская сборная Украины WU-17 узнала соперников в квалификации Евро-2025
УЕФА

7 июня в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки первого раунда отбора чемпионата Европы 2025 среди девичьих сборных WU-17. Определился состав групп обеих лиг, матчи состоятся в период с 1 июля по 3 декабря 2024 года.

По итогам жеребьевки первого раунда подопечные Сергея Сапронова попали в группу В2, где сыграют с командами Румынии, Мальты и Молдовы.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе действующий чемпион, Испания и 7 команд, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда Евро-2023/24. Участники были разбиты на 7 групп. Команды каждой группы будут соревноваться на поле одного из участников в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Фарерские острова также примут участие в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую им как хозяевам.

В Лиге B сыграет 21 команда (в том числе сборные, вылетевшие из Лиги А во втором раунде Евро-2023/24). Эти сборные будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшими результатами против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.

В начале 2025 года пройдет второй раунд отбора. По итогам соревнований в Лиге А определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии.

Евро-2025 WU-17. Первый раунд отбора

Лига А

  • Группа А1: Португалия, Швейцария, Уэльс, Словения
  • Группа А2: Бельгия, Германия, Турция, Босния и Герцеговина
  • Группа А3: Англия, Нидерланды, Чехия, Фарерские острова
  • Группа А4: Польша, Шотландия, Исландия, Северная Ирландия
  • Группа А5: Франция, Италия, Хорватия, Болгария
  • Группа А6: Испания, Австрия, Дания, Ирландия
  • Группа А7: Норвегия, Финляндия, Греция, беларусь

Лига В

  • Группа В1: Словакия, Черногория, Латвия, Грузия
  • Группа В2: Украина, Румыния, Мальта, Молдова
  • Группа В3: Венгрия, Северная Македония, Литва, Андорра
  • Группа В4: Косово, Израиль, Албания
  • Группа В5: Сербия, Люксембург, Азербайджан
  • Группа В6: Швеция, Эстония, Казахстан

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женская сборная Украины по футболу U-17 жеребьевка чемпионат Европы по футболу WU-17 Сергей Сапронов
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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