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Чемпионат Европы
06 июня 2024, 22:51 | Обновлено 06 июня 2024, 23:03
109
0

Сборная Украины WU-17 получит соперников в первом раунде Евро-2025

7 июня в швейцарском Ньоне пройдет церемония жеребьевки

06 июня 2024, 22:51 | Обновлено 06 июня 2024, 23:03
109
0
Сборная Украины WU-17 получит соперников в первом раунде Евро-2025
УЕФА

7 июня в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки первого раунда отбора чемпионата Европы 2025 среди девичьих сборных WU-17.

Процедура начнется в 11:00 по киевскому времени. Она определит состав групп обеих лиг, а также хозяев мини-турниров. Матчи состоятся в период с 1 июля по 3 декабря 2024 года.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе действующий чемпион (Испания) и 7 команд, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда ЧЕ-2023/24. Участники будут разбиты на 7 групп. Команды каждой группы будут соперничать на поле одного из участников в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Фарерские острова также примут участие в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую им как хозяевам.

В Лиге B сыграет 21 команда, включая Украину (в том числе сборные, вылетевшие из Лиги А во втором раунде ЧЕ-2023/24). Эти сборные будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшими результатами против команд, которые займут первое и третье места в своих группах перейдут в высший дивизион.

В начале 2025 года пройдет второй раунд отбора. По итогам соревнований в Лиге А определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии.

Жеребьевка первого раунда отбора Евро-2025 WU-17

Лига A

  • Корзина 1: Польша, Испания (чемпион), Англия, Португалия, Франция, Норвегия, Бельгия.
  • Корзина 2: Нидерланды, Шотландия, Финляндия, Австрия, Швейцария, Италия, Германия
  • Корзина 3: Исландия, Чехия, Дания, Хорватия, Греция, Турция, Уэльс
  • Корзина 4: Ирландия, беларусь, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Болгария, Фарерские острова (хозяин), Словения

Лига B

  • Корзина 1: Венгрия, Швеция, Словакия, Сербия, Украина, Косово
  • Корзина 2: Северная Македония, Израиль, Румыния, Черногория, Эстония, Люксембург.
  • Корзина 3: Латвия, Мальта, Литва, Казахстан, Албания, Азербайджан
  • Корзина 4: Грузия, Андорра, Молдова
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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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