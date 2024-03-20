Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная WU-17 проиграла команде Турции и вылетела в Лигу B
Молодежные турниры
20 марта 2024, 18:05 | Обновлено 20 марта 2024, 19:27
576
0

Женская сборная WU-17 проиграла команде Турции и вылетела в Лигу B

Команда Сергея Сапронова не сумела удержать необходимую ничью

20 марта 2024, 18:05 | Обновлено 20 марта 2024, 19:27
576
0
Женская сборная WU-17 проиграла команде Турции и вылетела в Лигу B
УАФ

20 марта в Нидерландах девичья сборная Украины WU-17 провела заключительный матч второго раунда отбора Евро-2024 WU-17 в Лиге А.

После поражений от Нидерландов (0:4) и Испании (0:2) главной задачей сине-желтых было сохранить прописку в Лиге А. Для этого в поединке с Турцией подопечным Сергея Сапронова было достаточно и ничьей.

Игра проходила в городе Гравензанде на Sportpark Juliana. Судьбу поединка решил единственный гол турецкой команды во втором тайме, на 76-й минуте – 1:0.

Таким образом, сборная Украины WU-17 заняла последнее место в группе и выбыла в Лигу В следующего цикла Евро-2025.

В финальный раунд ЧЕ-2024 вышла команда Испании, которая одолела Нидерланды (3:1).

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

  • Испания – Турция – 9:0
  • Украина – Нидерланды – 0:4

2-й тур, 17.03.2024

  • Испания – Украина – 2:0
  • Нидерланды – Турция – 6:1

3-й тур, 20.03.2024

  • Нидерланды – Испания – 1:3

Турция WU-17 – Украина WU-17 – 1:0 (0:0)

Турция (старт): Оздемир, Озтюрк, Унвер, Айхан, Озсой, Йетим, Эрсен, Ташуджу, Туркер, Мутлу, Билир.

Украина (старт): Сахно, Масловская, Вершняк, Савка, Купцова, Авраменко, Гладун, Савкина, Жигадло, Мигаль, Марценюк.

Турнірна таблиця

По теме:
Матч за выживание. Украина WU-17 проводит игру отбора ЧЕ-2024 с Турцией
Тренер девичьей сборной Украины WU-17 объяснил поражение от испанок
Женская сборная WU-17 проиграла команде Испании в отборе на Евро-2024
женская сборная Украины по футболу U-17 женская сборная Турции по футболу Турция - Украина чемпионат Европы по футболу WU-17 Сергей Сапронов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины
Футбол | 20 марта 2024, 11:49 14
Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины
Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины

Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко подтвердили наличие травм

Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Футбол | 20 марта 2024, 08:42 5
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона

Украинский вратарь пожелал бельгийцу скорейшего восстановления

Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Футбол | 20.03.2024, 00:03
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
Футбол | 20.03.2024, 19:01
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 20.03.2024, 12:07
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
19.03.2024, 20:31 1
Теннис
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
20.03.2024, 01:59 4
Теннис
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
19.03.2024, 12:35 4
Футбол
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
19.03.2024, 09:27 12
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
19.03.2024, 23:23 1
Бокс
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
20.03.2024, 07:12 4
Футбол
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
19.03.2024, 18:51 40
Футбол
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
19.03.2024, 18:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем