Женская сборная WU-17 проиграла команде Турции и вылетела в Лигу B

20 марта в Нидерландах девичья сборная Украины WU-17 провела заключительный матч второго раунда отбора Евро-2024 WU-17 в Лиге А.

После поражений от Нидерландов (0:4) и Испании (0:2) главной задачей сине-желтых было сохранить прописку в Лиге А. Для этого в поединке с Турцией подопечным Сергея Сапронова было достаточно и ничьей.

Игра проходила в городе Гравензанде на Sportpark Juliana. Судьбу поединка решил единственный гол турецкой команды во втором тайме, на 76-й минуте – 1:0.

Таким образом, сборная Украины WU-17 заняла последнее место в группе и выбыла в Лигу В следующего цикла Евро-2025.

В финальный раунд ЧЕ-2024 вышла команда Испании, которая одолела Нидерланды (3:1).

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

Испания – Турция – 9:0

Украина – Нидерланды – 0:4

2-й тур, 17.03.2024

Испания – Украина – 2:0

Нидерланды – Турция – 6:1

3-й тур, 20.03.2024

Нидерланды – Испания – 1:3

Турция WU-17 – Украина WU-17 – 1:0 (0:0)

Турция (старт): Оздемир, Озтюрк, Унвер, Айхан, Озсой, Йетим, Эрсен, Ташуджу, Туркер, Мутлу, Билир.

Украина (старт): Сахно, Масловская, Вершняк, Савка, Купцова, Авраменко, Гладун, Савкина, Жигадло, Мигаль, Марценюк.

Турнірна таблиця