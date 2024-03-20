Женская сборная WU-17 проиграла команде Турции и вылетела в Лигу B
Команда Сергея Сапронова не сумела удержать необходимую ничью
20 марта в Нидерландах девичья сборная Украины WU-17 провела заключительный матч второго раунда отбора Евро-2024 WU-17 в Лиге А.
После поражений от Нидерландов (0:4) и Испании (0:2) главной задачей сине-желтых было сохранить прописку в Лиге А. Для этого в поединке с Турцией подопечным Сергея Сапронова было достаточно и ничьей.
Игра проходила в городе Гравензанде на Sportpark Juliana. Судьбу поединка решил единственный гол турецкой команды во втором тайме, на 76-й минуте – 1:0.
Таким образом, сборная Украины WU-17 заняла последнее место в группе и выбыла в Лигу В следующего цикла Евро-2025.
В финальный раунд ЧЕ-2024 вышла команда Испании, которая одолела Нидерланды (3:1).
Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5
1-й тур, 14.03.2024
- Испания – Турция – 9:0
- Украина – Нидерланды – 0:4
2-й тур, 17.03.2024
- Испания – Украина – 2:0
- Нидерланды – Турция – 6:1
3-й тур, 20.03.2024
- Нидерланды – Испания – 1:3
Турция WU-17 – Украина WU-17 – 1:0 (0:0)
Турция (старт): Оздемир, Озтюрк, Унвер, Айхан, Озсой, Йетим, Эрсен, Ташуджу, Туркер, Мутлу, Билир.
Украина (старт): Сахно, Масловская, Вершняк, Савка, Купцова, Авраменко, Гладун, Савкина, Жигадло, Мигаль, Марценюк.
Турнірна таблиця
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