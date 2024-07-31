Женская сборная Украины WU-17 узнала даты отборочных матчей Евро-2025

Девичья сборная Украины WU-17 в европейском первенстве в своей группе второго раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. По итогам жеребьевки первого раунда Евро-2025 подопечные Сергея Сапронова попали в группу В2, где сыграют с командами Румынии, Мальты и Молдовы.

Теперь уже известно, что матчи в группе с Украиной будет принимать Мальта в ноябре. 13 ноября сине-желтые сыграют с Молдовой, 16 ноября – с Мальтой и 19 ноября – с Румынией. Для того чтобы повыситься в классе, команде нужно либо занять первое место, либо стать лучшей из шести вторых.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе действующий чемпион Испания и 7 команд, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда Евро-2024. Участники были разбиты на 7 групп. Команды каждой группы будут соперничать на поле одного из участников в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Фарерские острова также примут участие в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую им как хозяевам.

В Лиге B сыграет 21 команда (в частности – сборные, вылетевшие из Лиги А во втором раунде Евро-2024). Эти сборные будут бороться за выход в Лигу А в 6 группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшими результатами против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.

Выход в финальную часть. В начале 2025 года пройдет второй раунд отбора. По итогам соревнований в Лиге А определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии.

Евро-2025 WU-17. Первый раунд отбора

Лига А

Группа А1: Португалия, Швейцария, Уэльс, Словения.

Группа А2: Бельгия, Германия, Турция, Босния и Герцеговина.

Группа А3: Англия, Нидерланды, Чехия, Фарерские острова.

Группа А4: Польша, Шотландия, Исландия, Северная Ирландия

Группа А5: Франция, Италия, Хорватия, Болгария

Группа А6: Испания, Австрия, Дания, Ирландия

Группа А7: Норвегия, Финляндия, Греция, беларусь

Лига В