Сборная Украины WU-17 забила в ворота Мальты десять мячей

16 ноября девичья сборная Украины WU-17 сыграла второй тур отбора Евро-2025 в Лиге B. Соперником нашей сборной стали хозяева – сборная Мальты.

В стартовом туре отборочного турнира в группе 2 украинки разгромили сборную Молдовы со счетом 5:0. В матче с Мальтой зрители также увидели разгромную победу, но голов было забито в два раза больше.

Представительницы Мальты не сумели навязать борьбу своему сопернику. После первого тайма сине-желтые побеждали со счетом 6:0. Дублями отличились Карина Леспух и Дарья Колодий, по одному мячу забили Эвелина Купцова и Милена Иванченко.

Во втором тайме в ворота соперника влетело еще четыре мяча. Сначала дубль оформила Виктория Савкина, потом забила София Коновалова, а точку в матче поставила Зоряна Гладун – 10:0.

Следующий матч первого раунда отбора подопечные Сергея Сапронова сыграют против сборной Румынии 19 ноября.

Евро-2025 (WU-17). Первый раунд отбора. Группа В2

2-й тур, 16.11.2024. Та-Кали (Мальта).

Украина (WU-17) – Мальта (WU-17) – 10:0 (6:0)

Голы: Купцова (6), Иванченко (28), Леспух (30, 32), Колодий (43, 45), Савкина (53, 64), Коновалова (66), Гладун (90+1).

Украина (WU-17): Харченко, Осадчая, Деревянко (Казина, 46), Белкина, Купцова, Авраменко, Савкина (Артеменко, 70), Гладун, Иванченко (Ивашко, 64), Колодий (Козлюк, 56), Леспух (Коновалова, 56).

Мальта (WU-17): Зарб, Гаучи, Портелли (Фаруджа, 46), Аццопарди, Науди (Сакко, 46), Галеа (Дебоно, 75), Гио, Кимоно, Абела, Аксиак (Фальцон, 75), Малья (Мускат) , 46).

3-й тур. 19.11.2024

12:00. Молдова – Мальта (Та-Кали)

15:30. Румыния – Украина (Та-Кали)

Время начала матчей – киевское.

Видеозапись матча: