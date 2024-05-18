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Испания
18 мая 2024, 12:27 | Обновлено 18 мая 2024, 12:42
163
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик продлил контракт с главным тренером

Эрнесто Вальверде останется в Бильбао еще на год

18 мая 2024, 12:27 | Обновлено 18 мая 2024, 12:42
163
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик продлил контракт с главным тренером
ФК Атлетик Бильбао. Эрнесто Вальверде (справа)

Клуб испанской Ла Лиги «Атлетик» Бильбао официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Новое соглашение с 60-летним испанским специалистом рассчитано еще на год – до лета 2025 года.

Вальверде возглавляет «Атлетик» с июня 2022 года. Ранее он работал с командой в 2003 – 2005 и 2013 – 2017 годах. Также работал с «Эспаньолом», «Олимпиакосом», «Вильярреалом», «Валенсией» и «Барселоной».

В нынешнем сезоне «Атлетик» Бильбао идет пятым в турнирной таблице Ла Лиги.

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Олег Дидух Источник: ФК Атлетик Бильбао
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