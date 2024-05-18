ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик продлил контракт с главным тренером
Эрнесто Вальверде останется в Бильбао еще на год
Клуб испанской Ла Лиги «Атлетик» Бильбао официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Новое соглашение с 60-летним испанским специалистом рассчитано еще на год – до лета 2025 года.
Вальверде возглавляет «Атлетик» с июня 2022 года. Ранее он работал с командой в 2003 – 2005 и 2013 – 2017 годах. Также работал с «Эспаньолом», «Олимпиакосом», «Вильярреалом», «Валенсией» и «Барселоной».
В нынешнем сезоне «Атлетик» Бильбао идет пятым в турнирной таблице Ла Лиги.
❤🫂 #ErnestoValverde2025— Athletic Club (@Athletic_en) May 17, 2024
2️⃣1️⃣ years at the club he loves.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/VPEazMjE9p
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