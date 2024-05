ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик продлил контракт с главным тренером

Клуб испанской Ла Лиги «Атлетик» Бильбао официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Новое соглашение с 60-летним испанским специалистом рассчитано еще на год – до лета 2025 года.

Вальверде возглавляет «Атлетик» с июня 2022 года. Ранее он работал с командой в 2003 – 2005 и 2013 – 2017 годах. Также работал с «Эспаньолом», «Олимпиакосом», «Вильярреалом», «Валенсией» и «Барселоной».

В нынешнем сезоне «Атлетик» Бильбао идет пятым в турнирной таблице Ла Лиги.

