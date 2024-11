Ветеран Барселоны не получил новый контракт и не переживает по этому поводу

33-летний испанский защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес прокомментировал окончание своего контракта с каталонским клубом.

«Я уже в том возрасте, когда не зацикливаюсь на таких вопросах. Просто играю в футбол. Мой контракт заканчивается в июне: если я его продлю, это будет замечательно. Если нет, останутся прекрасные воспоминания.

Я провёл в «Барселоне» два замечательных сезона и готов продолжать выкладываться на поле в каждом матче.

Меня не беспокоит, будет ли новый контракт. Главное — выходить на поле и наслаждаться игрой», – отметил Мартинес.

В этом сезоне защитник провёл за каталонцев 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

🔵🔴 Inigo Martínez on contract due to expire in June: “I’m not focused on that… if we extend, very good. If not, well, I’ll say that I spent two years at Barça”.



“My full focus is on the pitch”. pic.twitter.com/SnWeguCFg4