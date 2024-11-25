Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ветеран Барселоны не получил новый контракт и не переживает по этому поводу
Испания
25 ноября 2024, 19:08 |
499
0

Ветеран Барселоны не получил новый контракт и не переживает по этому поводу

Иньиго Мартинес доволен тем, что играет за каталонский клуб

25 ноября 2024, 19:08 |
499
0
Ветеран Барселоны не получил новый контракт и не переживает по этому поводу
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний испанский защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес прокомментировал окончание своего контракта с каталонским клубом.

«Я уже в том возрасте, когда не зацикливаюсь на таких вопросах. Просто играю в футбол. Мой контракт заканчивается в июне: если я его продлю, это будет замечательно. Если нет, останутся прекрасные воспоминания.

Я провёл в «Барселоне» два замечательных сезона и готов продолжать выкладываться на поле в каждом матче.

Меня не беспокоит, будет ли новый контракт. Главное — выходить на поле и наслаждаться игрой», – отметил Мартинес.

В этом сезоне защитник провёл за каталонцев 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее стало известно, что Кевин Де Брюйне также выразил сомнение в продлении контракта с «Манчестер Сити».

По теме:
Главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму
Барселона – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе
Иньиго Мартинес чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Барселона Фабрицио Романо
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт
Футбол | 25 ноября 2024, 16:31 5
Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт
Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт

Назар Волошин не хочет продлевать действующее соглашение с киевлянами

Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Футбол | 24 ноября 2024, 21:50 0
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев, Артем провел на поле все 90 минут

Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 25.11.2024, 00:04
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей
Футбол | 25.11.2024, 17:04
Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей
Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Бокс | 25.11.2024, 08:21
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 06:23 36
Футбол
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
24.11.2024, 13:38 77
Футбол
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 3
Футбол
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
24.11.2024, 19:06 152
Футбол
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 17
Футбол
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем