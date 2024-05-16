Защитник Зори в следующем сезоне может поработать с тренером Ливерпуля
Арсений Батагов заинтересовал «РБ Зальцбург», который недавно возглавил Пеп Линдерс
Украинским защитником луганской «Зари» Арсением Батаговым интересуется австрийский «РБ Зальцбург», сообщает журналист Владимир Зверов.
По информации источника, скауты «быков» наблюдали за игрой 22-летнего футболиста на еврокубковых матчах сезона 2023/24.
В этой кампании Арсений Батагов провел 30 матчей за «Зарю», отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника молодежной сборной Украины в 2 миллиона евро.
Напомним, недавно «РБ Зальцбург» объявил, что со следующего сезона их главным тренером станет нидерландец Пеп Линдерс - ныне помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
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