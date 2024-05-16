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Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 11:12 | Обновлено 16 мая 2024, 11:13
488
0

Защитник Зори в следующем сезоне может поработать с тренером Ливерпуля

Арсений Батагов заинтересовал «РБ Зальцбург», который недавно возглавил Пеп Линдерс

16 мая 2024, 11:12 | Обновлено 16 мая 2024, 11:13
488
0
Защитник Зори в следующем сезоне может поработать с тренером Ливерпуля
ФК Заря. Арсений Батагов

Украинским защитником луганской «Зари» Арсением Батаговым интересуется австрийский «РБ Зальцбург», сообщает журналист Владимир Зверов.

По информации источника, скауты «быков» наблюдали за игрой 22-летнего футболиста на еврокубковых матчах сезона 2023/24.

В этой кампании Арсений Батагов провел 30 матчей за «Зарю», отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника молодежной сборной Украины в 2 миллиона евро.

Напомним, недавно «РБ Зальцбург» объявил, что со следующего сезона их главным тренером станет нидерландец Пеп Линдерс - ныне помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

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Арсений Батагов Заря Луганск РБ Зальцбург трансферы трансферы УПЛ чемпионат Австрии по футболу Владимир Зверов
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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