Защитник Зори в следующем сезоне может поработать с тренером Ливерпуля

Украинским защитником луганской «Зари» Арсением Батаговым интересуется австрийский «РБ Зальцбург», сообщает журналист Владимир Зверов.

По информации источника, скауты «быков» наблюдали за игрой 22-летнего футболиста на еврокубковых матчах сезона 2023/24.

В этой кампании Арсений Батагов провел 30 матчей за «Зарю», отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника молодежной сборной Украины в 2 миллиона евро.

Напомним, недавно «РБ Зальцбург» объявил, что со следующего сезона их главным тренером станет нидерландец Пеп Линдерс - ныне помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.