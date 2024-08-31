ВИДЕО. Шахтер провел тренировку, готовясь к важной игре УПЛ с Кривбассом
Команда Марино Пушича провела тренировку на базе «Святошин» под Киевом
Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к календарному поединку УПЛ с «Кривбассом», который состоится в ближайшее воскресенье.
30 августа команда Марино Пушича провела тренировку на базе спорткомплекса «Святошин» под Киевом.
Сначала игроков ждало теоретическое занятие с видеоанализом и разбором будущего соперника, после чего «горняки» совершили активацию в тренажерном зале и отправились на футбольное поле. Сессия состояла из разминки, упражнений на удержание мяча, которые выполнялись двумя группами с завершением в маленькие ворота, а основную часть посвятили тактическим наработкам.
В субботу «оранжево-черные» проведут еще одну утреннюю тренировку, после которой отправятся на игру. Матч 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер состоится в воскресенье, 1 сентября, в 18:00.
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку, готовясь к важной игре УПЛ с Кривбассом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдди Нкетиа перешел в Кристал Пэлас, а в аренду в Фулхэм канониры отдали Риса Нельсона
Даяна и Макс Перселл сенсационно уступили тандему Ива Йович / Кейлан Бегун