Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к календарному поединку УПЛ с «Кривбассом», который состоится в ближайшее воскресенье.

30 августа команда Марино Пушича провела тренировку на базе спорткомплекса «Святошин» под Киевом.

Сначала игроков ждало теоретическое занятие с видеоанализом и разбором будущего соперника, после чего «горняки» совершили активацию в тренажерном зале и отправились на футбольное поле. Сессия состояла из разминки, упражнений на удержание мяча, которые выполнялись двумя группами с завершением в маленькие ворота, а основную часть посвятили тактическим наработкам.

В субботу «оранжево-черные» проведут еще одну утреннюю тренировку, после которой отправятся на игру. Матч 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер состоится в воскресенье, 1 сентября, в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку, готовясь к важной игре УПЛ с Кривбассом