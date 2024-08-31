В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и киевский «Левый берег». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

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Вересс

«Верес» начал чемпионат с нулевой ничьей – новичок дивизиона «Карпаты» не смогли одолеть ровенскую защиту. Далее подопечные Шандрука играли против медалистов прошлого чемпионата («Динамо» и «Кривбасса») и ожидаемо проиграли.

Двухматчевой серии не дала стать трехматчевой игра против «Колоса». Кризисная ковалевская команда не сумела взять очки против «Вереса», благодаря чему состоялась первая ровенская победа в этом розыгрыше УПЛ.

Правда, первой в сезоне она не стала – несколькими днями ранее «Верес» разгромил в Кубке Украины харьковский «Металлист 1925».

Клуб получил солидный штраф от УПЛ – за различные правонарушения (использование болельщиками пиротехники, непристойные скандирования и т.д.) «Верес» обязан будет заплатить 135 тысяч гривен.

Не сыграют против «Левого берега» Морозко и Годя – у первого травма, а второй переведен в дубль для получения игровой практики.

Левый берег

«Левый берег» в прошлом туре тоже победил. Виктория над «Черноморцем» стала исторической для команды, ведь впервые в истории «Левый берег» победил в УПЛ. Победный гол забил защитник Якымив.

До этого подопечные Виталия Первака трижды проиграли. И если поражения от ЛНЗ и «Шахтера» стали минимальными, то «Ворскла» сопротивления не почуствовала, забив три мяча без ответа.

Кроме того, вылетели киевляне и из Кубка Украины, проиграв «Кудровке».

Покинул команду по неизвестным причинам (как сформулировал клуб, по согласию сторон) один из помощников главного тренера Андрей Ущаповский. Его заменил Вадим Чернышенко.

Будут иметь возможность сыграть против своей бывшей команды полузащитник Евгений Банада и защитник Александр Дударенко.

Статистика встреч

Между собой команды еще не играли ни разу

Ориентировочные составы

«Вересс»: Когут – Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Гакман – Луан, Яго, Куция, Шарай – Степанюк, Гайдучик

«Левый берег»: Механив – Сидней, Самар, Якымив, Соколов – Дедух, Банада – Синица, И. Когут, Спиваков – Сухоручко.

Прогноз на противостояние

Если ровенская команда не выиграет, то всем станет очевидно, что ее уровень – это борьба за выживание. Спрогнозируем, что все же Олег Шандрук так настроит команду, что она подтвердит свой все же немного более высокий класс.