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Премьер-лига
Верес
01.09.2024 13:00 – FT 1 : 3
Левый берег
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 15:38 | Обновлено 01 сентября 2024, 15:39
349
0

Верес – Левый Берег – 1:3. Камбэк гостей. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор самых ярких моментов матча

01 сентября 2024, 15:38 | Обновлено 01 сентября 2024, 15:39
349
0
Верес – Левый Берег – 1:3. Камбэк гостей. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 1 сентября «Левый Берег» в матче пятого тура УПЛ в Ровно одержал волевую победу над «Вересом» со счетом 3:1.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Верес» – «Левый берег» – 1:3

Голы: Степанюк, 15 – Приходько, 66, Галас, 81, Дедух, 87 (пен.)

На 34 минуте Николай Гайдучик («Верес») не забил пенальти (перекладина).

Предупреждения: Куция, 44, Шарай, 53

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман – Яго (Кучеров, 75), Куция (Клец, 46) – Дахновский (Смиян, 83), Степанюк, Шарай (Луан, 67) – Гайдучик (Мрвалевич, 76).

«Левый берег»: Механив – Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов – Банада (Галас, 65), Дедух – Н. Когут (Войцеховский, 65), Спиваков (Приходько, 65), Синица (Косовский, 90) – Сухоручко (Литовченко, 90+3).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Дедух (Левый берег).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Галас (Левый берег).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Клим Приходько (Левый берег).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Верес).
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Верес Ровно Левый Берег Киев Верес - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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