Сегодня, 1 сентября «Левый Берег» в матче пятого тура УПЛ в Ровно одержал волевую победу над «Вересом» со счетом 3:1.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Верес» – «Левый берег» – 1:3

Голы: Степанюк, 15 – Приходько, 66, Галас, 81, Дедух, 87 (пен.)

На 34 минуте Николай Гайдучик («Верес») не забил пенальти (перекладина).

Предупреждения: Куция, 44, Шарай, 53

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман – Яго (Кучеров, 75), Куция (Клец, 46) – Дахновский (Смиян, 83), Степанюк, Шарай (Луан, 67) – Гайдучик (Мрвалевич, 76).

«Левый берег»: Механив – Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов – Банада (Галас, 65), Дедух – Н. Когут (Войцеховский, 65), Спиваков (Приходько, 65), Синица (Косовский, 90) – Сухоручко (Литовченко, 90+3).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: