Новички вошли во вкус. Левый берег одержал волевую победу над Вересом

Первый день осенней поры этого года стал одновременно последним как для пятого тура украинской Премьер-лиги, так и для первого этапа нового сезона для нашего футбола в целом. Далее нас ожидает перерыв на международные баталии, поэтому будет достаточно времени, чтобы подвести итоги того, что мы увидели за последний месяц. А чтобы материала для размышлений было еще больше, на поле ровенского «Авангарда» встречались в этот день местный «Верес» и киевский «Левый берег».

Что было характерным для этого противостояния, так это то, что ни команда Олега Шандрука, ни футболисты Виталия Первака, не могли получить свои первые победы в этой кампании длительное время, и вдруг это произошло в один день в самом начале этой недели. Очередной страшный понедельник, но в контексте футбола – очень неплохой для «красно-черных» и «аистов», потому что они одолели «Колос» и «Черноморец» с одинаковым счетом 1:0 соответственно. И если уж пошли успехи, то этот темп надо было поддержать.

Этот первый тайм спокойно можно добавлять в перечень самых противоречивых в новом сезоне. Мы только и делали, что ожидали новых решений VAR во время неоднозначных эпизодов на разных участках поля. По стечению обстоятельств, все они имели место именно на половине «Левого берега», хотя и этому удивляться не нужно – «Верес» владел ощутимым преимуществом на мяче.

Однако скандальным этот матч не получился, кроме, разве что, решения о назначении пенальти от бригады Михаила Райды на 32 минуте, когда на повторах мы так и не смогли понять, каким образом Спиваков влиял на тот факт, что Степанюк промахнулся мимо мяча в центре штрафной и по инерции очень ярко упал на газон. Но это такое – Гайдучик с пенальти пробил в перекладину, поэтому и спорить дальше не было никакой необходимости.

Впрочем, изменение счета в этой игре оставалось очень тонкой темой, потому что только за первый тайм ровенчане могли рассчитывать как не на четыре, то хотя бы на три гола точно. Ведь именно столько раз они отправляли мяч в сетку ворот Механива, однако результативные удары того же Гайдучика и Шарая арбитры отменяли из-за фола и игры рукой соответственно в эпизодах, которые им предшествовали. Опять же, только VAR мог разобрать эти эпизоды.

А вот когда забивал на 15 минуте Степанюк с добивания отскока от Механива во время удара Шарая с левого фланга штрафной, то никаких оснований отменять взятие ворот не было, поэтому на этом и зафиксируем счет первого тайма, в котором у киевлян был только один голевой момент, но в пустые ворота удар Сухоручко не пустил Вовченко.

Во второй половине игры команды поменялись ролями из-за того, что «Вересу» просто не хватило сил провести две половины игры в одном темпе. Еще и не ошибались бы хозяева поля на ровном месте в довольно легких ситуациях, то может и лучшую бы судьбу получили по итогам игры. Но и «Левый берег» не просто хватался за счастье спустя рукава.

Первак во время второго перерыва на водопой рискнул с тройной заменой и это действие сразу дало о себе знать. Приходько забил уже через минуту после своего появления на поле с передачи так же свежего Галаса, а еще через четверть часа эта пара поменялась ролями, и автором результативного удара с правого фланга штрафной стал уже Тарас.

Чуть позже этот матч «Левый берег» закрыл третьим голом, когда Кожухарь прыгнул в ноги Войцеховского на левом фланге штрафной и привез пенальти, который затем реализовал в правый угол Дедух. И все это происходило фактически при статической обороне команды Олега Шандрука, которая снова не поладила с сохранением результата.

После международного перерыва ровенский «Верес» поедет в гости на дерби против житомирского «Полесья», а киевский «Левый берег» дома будет играть против криворожского «Кривбасса».

Наши оценки:

«Верес» (замены): Клец – 6,0, Луан – 6,5, Мрвальевич – б/о, Кучеров – б/о, Смиян – б/о.

«Левый берег» (замены): Войцеховский – 7,0, Приходько – 8,0, Галас – 8,0, Косовский – б/о, Литовченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Верес» – «Левый берег» – 1:3

Голы: Степанюк, 15 – Приходько, 66, Галас, 81, Дедух, 87 (пен.)

На 34 минуте Николай Гайдучик («Верес») не забил пенальти (перекладина).

Предупреждения: Куция, 44, Шарай, 53

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман – Яго (Кучеров, 75), Куция (Клец, 46) – Дахновский (Смиян, 83), Степанюк, Шарай (Луан, 67) – Гайдучик (Мрвалевич, 76).

«Левый берег»: Механив – Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов – Банада (Галас, 65), Дедух – Н. Когут (Войцеховский, 65), Спиваков (Приходько, 65), Синица (Косовский, 90) – Сухоручко (Литовченко, 90+3).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 13 (3) – 11 (7)

Угловые: 7 – 4

Оффсайды: 2 – 0.

ВЕРЕС – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C