Верес – Левый берег. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 1-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и киевский «Левый берег». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.
Команды Олега Шандрука и Виталия Первака в прошлом туре добыли свои первые победы в текущем розыгрыше, с чем их можно исключительно поздравить. Особенно «Левый берег», который вместе с этим достижением еще и первый гол в УПЛ в своей истории смог забить. Но что дальше? Оба коллектива находятся у зоны вылета, и как-то не особо хотят завершать там летний период текущей кампании.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4
|Рух Львов
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|5
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|9
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|10
|Карпаты Львов
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|15
|Колос К
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
13:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец сообщил, что окончательно решил покинуть «королевский клуб»
На групповой стадии турнира «горняки» проведут 8 поединков