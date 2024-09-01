В воскресенье, 1-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и киевский «Левый берег». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Команды Олега Шандрука и Виталия Первака в прошлом туре добыли свои первые победы в текущем розыгрыше, с чем их можно исключительно поздравить. Особенно «Левый берег», который вместе с этим достижением еще и первый гол в УПЛ в своей истории смог забить. Но что дальше? Оба коллектива находятся у зоны вылета, и как-то не особо хотят завершать там летний период текущей кампании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Александрия 4 4 0 0 10 - 5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10 - 2 10 3 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9 4 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9 5 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9 6 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7 7 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7 8 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6 9 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6 10 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5 11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4 12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3 13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3 14 Черноморец 5 1 0 4 2 - 7 3 15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1 Полная таблица