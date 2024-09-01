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Премьер-лига
Верес
01.09.2024 13:00 - : -
Левый берег
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 01:36 | Обновлено 01 сентября 2024, 01:37
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0

Верес – Левый берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

01 сентября 2024, 01:36 | Обновлено 01 сентября 2024, 01:37
15
0
Верес – Левый берег. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В воскресенье, 1-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и киевский «Левый берег». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Команды Олега Шандрука и Виталия Первака в прошлом туре добыли свои первые победы в текущем розыгрыше, с чем их можно исключительно поздравить. Особенно «Левый берег», который вместе с этим достижением еще и первый гол в УПЛ в своей истории смог забить. Но что дальше? Оба коллектива находятся у зоны вылета, и как-то не особо хотят завершать там летний период текущей кампании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 4 4 0 0 10 - 5 12
2 Полесье 4 3 1 0 10 - 2 10
3 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
4 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
5 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
6 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7
7 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
8 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
9 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
10 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
14 Черноморец 5 1 0 4 2 - 7 3
15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2
16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Верес
1 сентября 2024 -
13:00
Левый берег
Победа Вереса 2.02 Сделать ставку
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Верес – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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