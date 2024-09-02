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Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 23:25 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:31
247
0

ШАНДРУК: «У меня есть вопросы к моменту с рукой в ​​штрафной»

И.о. главного тренера ровенского «Вереса» рассказал о поражении в матче против «Левого Берега»

02 сентября 2024, 23:25 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:31
247
0
ШАНДРУК: «У меня есть вопросы к моменту с рукой в ​​штрафной»
ФК Верес. Олег Шандрук

И.о. главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о поражении в матче против «Левого Берега».

– Хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы хорошо начали и второй тайм. Вопрос в первом пропущенном мяче. Этот гол мог случиться в любой момент, потому что это футбол. Но наша реакция на пропущенный мяч была неправильной. И после стольких созданных голевых моментов мы где-то психологически не выдержали. По духу игры мы сдали после этого мяча. Но это не оправдание. Эта проблема была и в игре с «Колосом». Вместо того чтобы развивать счёт, мы начинаем оборонять это минимальное преимущество.

Если мы хотим решать другие задачи, мы должны быть ментально сильнее. Сегодня первый гол нас дезорганизовал. Это не хорошо. Что касается отменённых мячей – я ещё не видел повторов. Но сейчас есть VAR, поэтому не придерёшься. У меня есть вопросы к моменту с рукой в штрафной площади «Левого Берега» во втором тайме. Сейчас трактуют по-разному, не всегда можно чётко понять, где истина. Отменённые мячи также влияют. Когда не засчитывают один твой гол, потом другой, ты не забиваешь пенальти, а потом пропускаешь – это где-то нас надломило. Нужно забивать так, чтобы не отменяли.

По Николаю Гайдучику – это моё тренерское решение. Мы тренируем пенальти, он нападающий. Здесь даже нет предмета для разговора. Мы это решили ещё до игры. Ну, не забил. Замены у нас никак не повлияли на игру. Один Дмитрий Клёц достаточно неплохо вышел. Мы создавали моменты, прессинговали. У Луана был момент. А другие игроки – хочется от них усиления игры. Этого сегодня не было. В конце вместо Виталия Дахновского вышел Максим Смийян. Больше освежить игру на фланге было некем. Мы до сих пор ждём Самуэля Нонго. Понимаем, что ему также понадобится адаптация. Что касается Евгения Морозко – он только со следующей недели начнёт беговую работу.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Верес - Левый Берег Олег Шандрук
Алексей Тиньков Источник: ФК Верес
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