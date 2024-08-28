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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 11:26 |
242
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер

1 сентября в 18:00 состоится матч 5-го тура УПЛ

28 августа 2024, 11:26 |
242
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер
УПЛ

В понедельник, 1 сентября, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киева.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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